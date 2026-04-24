Un ciudadano argentino de 36 años es intensamente buscado desde hace tres meses en el sur de Francia, donde desapareció sin dejar rastros el pasado 18 de enero, en un caso que genera creciente preocupación y moviliza a su familia tanto en Europa como en Argentina. (

Según se informó, el hombre fue visto por última vez en una zona del sur francés y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero. La falta de pistas firmes y la ausencia de contacto encendieron las alarmas de su entorno, que rápidamente inició gestiones para activar su búsqueda.

Ante la falta de avances concretos, sus familiares impulsaron una campaña pública para difundir el caso y solicitar colaboración, tanto a las autoridades como a la comunidad, con el objetivo de obtener cualquier dato que permita reconstruir sus últimos movimientos.

La investigación se encuentra en curso y es llevada adelante por las autoridades francesas, mientras que el entorno del desaparecido sigue de cerca cada novedad y reclama que se intensifiquen los operativos para dar con su paradero.

El caso se suma a otras desapariciones de argentinos en el exterior que han generado conmoción, y vuelve a poner en foco la angustia de las familias que enfrentan la incertidumbre sin respuestas claras sobre el destino de sus seres queridos.

Mientras pasan los días sin novedades, la principal esperanza está puesta en la difusión del caso y en la posibilidad de que algún testimonio o pista permita avanzar en la investigación y esclarecer qué ocurrió con el joven argentino desaparecido en Francia.