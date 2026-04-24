Boca Juniors ya está clasificado a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 y, a falta de una fecha para el cierre de la fase regular, comienza a delinear el escenario de posibles cruces en la etapa eliminatoria.

Si el campeonato terminara hoy, el equipo dirigido por Claudio Úbeda ocuparía el segundo lugar de la Zona A, lo que lo llevaría a enfrentar a Barracas Central en La Bombonera, en un cruce directo por el pase a cuartos.

Sin embargo, el panorama todavía es abierto y hay varios equipos que podrían convertirse en rivales del Xeneize. En caso de mantenerse entre los primeros cuatro puestos (lo que le garantizaría la localía), Boca podría enfrentarse a Belgrano, Huracán, Barracas Central o Gimnasia, todos pertenecientes a la Zona B.

Además, la pelea por los últimos lugares de clasificación sigue ajustada: Tigre y Racing se encuentran a un punto de ingresar al grupo de los ocho mejores, por lo que también podrían meterse en la discusión y transformarse en potenciales adversarios.

El objetivo inmediato de Boca es claro: terminar lo más arriba posible en la tabla para asegurarse definir en condición de local en los octavos, una ventaja clave en un formato de eliminación directa a partido único.

La única certeza, por ahora, es el calendario: el Xeneize comenzará su camino en los playoffs durante el fin de semana del 10 de mayo, aunque los cruces definitivos se conocerán recién cuando finalice la fase regular.

Mientras tanto, el equipo también mantiene su foco en la Copa Libertadores, con la intención de cerrar la fase de grupos en lo más alto y sostener sus aspiraciones en ambos frentes