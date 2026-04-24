Un adolescente de 15 años apuñaló a un compañero a la salida del colegio en Viedma, provincia de Río Negro, en un ataque ocurrido en plena vía pública que generó conmoción en la comunidad educativa. La víctima sufrió una herida leve y se encuentra fuera de peligro.

El hecho se produjo este jueves al mediodía, cuando el estudiante herido salía del Colegio ESRN N°8 y fue interceptado por un grupo de jóvenes en la calle Buenos Aires, en una zona céntrica de la ciudad. En ese contexto, se desató una pelea y uno de los agresores lo atacó con un arma blanca.

Tras la agresión, efectivos policiales que patrullaban la zona desplegaron un operativo cerrojo y lograron localizar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar. En total, demoraron a tres personas: dos menores de edad y un joven de 19 años, que fue trasladado a una comisaría para la verificación de antecedentes.

Las autoridades aclararon que el episodio no ocurrió dentro ni en la puerta del establecimiento educativo, sino en la vía pública, y que los involucrados no tendrían relación directa con la institución.

El adolescente herido fue asistido en el lugar y luego trasladado al hospital Zatti junto a su padre, donde se confirmó que la lesión no revestía gravedad.

En paralelo, la Fiscalía de Viedma inició una investigación para determinar cómo se originó el conflicto. Para ello, se analizan cámaras de seguridad del sistema 911, registros de viviendas cercanas y testimonios de testigos.

Por su parte, el presunto agresor, de 15 años, quedó a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Según informaron fuentes judiciales, es inimputable por su edad, al ser menor de 16 años.

El caso vuelve a encender la preocupación por los episodios de violencia entre adolescentes fuera del ámbito escolar, y pone el foco en la necesidad de prevención e intervención temprana ante conflictos entre jóvenes.