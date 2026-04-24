Cocinar una sola vez y resolver varias comidas durante la semana es una práctica cada vez más común, conocida como “meal prep”, que permite ahorrar tiempo, organizar la alimentación y mantener el sabor de los platos sin perder calidad. La clave está en elegir recetas que se conserven bien y, en muchos casos, incluso mejoren con el reposo.

Las 10 recetas que duran varios días sin perder sabor

Guiso de lentejas: es uno de los platos más rendidores, porque se puede hacer en cantidad, conserva muy bien su textura y suele intensificar su sabor con el paso de las horas.

Pastel de papa: permite preparar una fuente grande, dividirla en varias porciones y recalentarla sin que pierda consistencia ni atractivo.

Lasagna: es una receta ideal para cocinar de una sola vez y resolver varias comidas, ya que mantiene bien sus capas y suele quedar incluso mejor al día siguiente.

Albóndigas en salsa: se conservan muy bien en la heladera y además se pueden acompañar con arroz, puré o pastas para variar los platos.

Pollo al horno con verduras: rinde mucho si se hace en una bandeja grande y después puede reutilizarse en distintas combinaciones.

Tarta de verduras o de pollo: es práctica, fácil de guardar y funciona tanto para almuerzos como para cenas rápidas.

Arroz con pollo: al prepararse en cantidad, se convierte en una opción muy útil para tener lista y servir en distintos momentos de la semana.

Canelones: una vez hechos, se pueden conservar varios días y recalentar sin demasiadas complicaciones, manteniendo buen sabor y textura.

Chili con carne o con porotos: es abundante, sustancioso y de esos platos que ganan profundidad después del reposo.

Sopa o crema de verduras: aunque sea más liviana que otras opciones, también permite hacer varias porciones y conservarlas listas para distintos días.

Para que el sistema funcione, los especialistas sugieren dividir las preparaciones en porciones, almacenarlas correctamente en recipientes herméticos y planificar qué se consumirá en los primeros días y qué se congelará. De esta manera, los alimentos pueden conservarse entre tres y cuatro días en heladera o incluso meses en freezer.

En definitiva, la tendencia de cocinar una vez y comer toda la semana no solo optimiza el tiempo, sino que también permite mejorar la organización diaria, reducir el desperdicio y mantener una alimentación variada sin necesidad de cocinar todos los días.