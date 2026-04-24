Un famosísimo conductor abandona su canal para irse a la competencia

El mundo del streaming está convulsionado por una noticia que promete sacudir el tablero digital. Según trascendió en Intrusos, Migue Granados estaría manteniendo negociaciones para abandonar Olga y sumarse a las filas de Blender. Este movimiento se considera el pase del año, ya que Granados no es solo el conductor principal, sino la cara visible y accionista del proyecto que hoy lidera junto a la familia Chela, dueña mayoritaria de la señal.

La relación en su actual lugar de trabajo parece transitar un clima de tensión. Los motivos detrás de este posible alejamiento incluirían una merma en las métricas de visualización y roces internos provocados por bromas que no fueron bien recibidas por la cúpula, como la supuesta mudanza a Infobae. A esto se le suma un desgaste comercial tras la entrevista con Lionel Messi, donde ciertos ruidos en redes sociales habrían incomodado a marcas vinculadas al capitán argentino que prefieren evitar cualquier tipo de polémica.

Su reciente paso por el ciclo Hay Algo Ahí, conducido por Tomás Rebord en la pantalla de Blender, terminó de encender las alarmas. Durante esa visita, el humorista elogió la identidad del canal de la competencia y notó que muchas figuras se ven "blenderizadas" al integrarse a esa estética particular. Migue también reflexionó sobre la evolución de su propio espacio y lanzó una frase que resuena con fuerza de cara al futuro. El conductor admitió que Olga mutó de ser solo "su" identidad a algo más amplio con diversos públicos.

Pese a tener planes vigentes, como una versión de El Hormiguero junto a Telefe, la verdadera intención de Granados sería un cambio de rol rotundo. El creador de contenido ya habría manifestado que este podría ser su último año frente a cámara, buscando seguir vinculado a los medios desde un lugar de producción, siguiendo un estilo similar al de Mario Pergolini. Por ahora, los rumores apuntan a un desembarco en Blender para 2027, aunque el hermetismo sigue siendo parte de la estrategia del protagonista.