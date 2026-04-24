Por qué Milei tildó de delincuente a la periodista Luciana Geuna

El clima de tensión entre el Gobierno y el periodismo alcanzó un nuevo pico de agresividad tras la difusión de un informe televisivo grabado dentro de la Casa Rosada. Javier Milei utilizó sus redes sociales para lanzar una serie de descalificaciones personales contra Luciana Geuna y Nacho Salerno, conductores de TN, luego de que se conociera una denuncia penal presentada por la Casa Militar contra ellos.

La acusación judicial surge a raíz de un material emitido en el programa ¿Y mañana qué?, donde se mostraron pasillos y áreas restringidas del palacio de gobierno. Según el organismo encargado de la custodia presidencial, los periodistas utilizaron dispositivos encubiertos, como lentes inteligentes, para registrar de forma subrepticia sistemas de vigilancia y rutinas de circulación, lo que representaría un riesgo para la seguridad nacional.

Ante esta situación, el mandatario fue categórico en su cuenta de X. compartiendo un flyer de la cuenta @MedicenElJefe, el Presidente escribió: "Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables". En otra intervención, Milei se refirió a los profesionales como "Basuras Repugnantes".

Desde el entorno oficialista, la cuenta que diseñó el posteo original justificó el ataque señalando que los comunicadores hicieron una cámara oculta sin previa autorización y sentenció que se terminó la época nefasta de las opereteas periodísticas sin consecuencias.

La denuncia penal se encuadra en los artículos 222 y 223 del Código Penal, referidos a la revelación de secretos políticos y militares. La Casa Militar argumenta que la maniobra vulneró el reglamento para periodistas acreditados, el cual prohíbe filmar en espacios no autorizados, considerando este acto como una falta grave que podría derivar en la revocación de sus credenciales.

Este nuevo cruce se suma a una lista de episodios donde el jefe de Estado utiliza sus redes personales para confrontar con cronistas críticos. Mientras el Gobierno sostiene que la difusión del material comprometió información estratégica del edificio gubernamental, el conflicto reaviva la discusión sobre los límites entre la seguridad institucional y la libertad de investigación periodística.