Las emociones están a flor de piel en los tribunales y el impacto se trasladó de inmediato al mundo digital. Tras una jornada judicial extenuante donde los recuerdos duelen más que nunca, las hermanas Maradona utilizaron sus perfiles personales para descargar la angustia contenida. El detonante fue una audiencia de seis horas donde la tensión escaló hasta el punto de salud de la menor de ellas.

Gianinna no pudo contener el malestar físico al ser confrontada con audios de Leopoldo Luque donde se la insultaba de forma despectiva. Ante este escenario, la empresaria fue tajante en sus plataformas con una frase que resonó en todos los medios: "Sos culpable por lo que hiciste y por lo que no hiciste también". El posteo refleja el hartazgo ante las pruebas presentadas en la causa que investiga el fallecimiento de su padre.

En la sala de audiencias, la hija del Diez explicó la contradicción que sentía al escuchar cómo se referían a ella en privado. "Conmigo no se dirigía de esta manera, todo lo contrario. Ayer, leyendo un chat con él, se dirige a mí diciendo que yo le caía mejor que mi hermana", reveló sobre su relación con el médico. Además, denunció maniobras de aislamiento durante los últimos días del ídolo, asegurando que "Luque y todo el entorno de Maradona las manipulaban" para impedir el contacto directo.

Dalma, firme en su rol de protectora, no tardó en manifestar su apoyo incondicional hacia su hermana frente a la exposición pública y el desgaste emocional. "Ya te lo dije a vos, pero tengo ganas de que todos lo sepan que hoy la rompiste y que estoy muy orgullosa de vos. Yo creo que él también está muy orgulloso", escribió conmovida.

La actriz también reconoció el peso del proceso legal pero destacó la valentía de Gianinna al declarar frente a los imputados. "Te amo, negra. Obvio que fue un día durísimo, pero los humillaste. Siempre de tu lado, siempre haciendo equipo", sentenció para cerrar una jornada que quedará marcada como una de las más crudas en la búsqueda de la verdad sobre el final de Diego Maradona.