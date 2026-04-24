En un contexto de fuertes tensiones internas, el Ministerio de Defensa, liderado por Carlos Presti, optó por un esquema de parches financieros para intentar sanear la crítica situación de la obra social militar. Mientras la cartera celebraba oficialmente la regularización de los pagos, en reuniones privadas se informaba a los mandos que la deuda de IOSFA se saldó “con recursos presupuestarios del inciso correspondiente a los sueldos”.

Esta medida se fundamentó en que dichos fondos cuentan con una mayor disponibilidad y permiten una ejecución inmediata. No obstante, el movimiento genera un hueco que se pretende cubrir con dinero originalmente reservado para operaciones. Esta ingeniería contable surgió luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazara el plan inicial de que su cartera absorbiera el pasivo, lo que obligó a subdividir la deuda proporcionalmente entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad.

La situación de la prestadora de salud arrastra un historial complejo bajo la gestión del actual senador Luis Petri. De hecho, el incremento de la deuda fue exponencial, pasando de $70.000 millones a $141.000 millones durante 2024, para luego trepar hasta los $210.000 millones en apenas tres meses de 2025. Esta crisis derivó en denuncias penales contra Petri por la deficiente atención a los afiliados, quienes incluso sufrieron la falta de medicamentos oncológicos.

Desde la comunicación oficial de Defensa destacaron que “el Ejército saldó la totalidad de su deuda, la Armada avanzó en su regularización y la Fuerza Aérea emitió las órdenes de pago correspondientes, en un proceso que refleja el compromiso de las Fuerzas con el sostenimiento del sistema de salud. Como resultado, estos avances permiten retomar y sostener circuitos de pagos a prestadores, proveedores y afiliados en todo el país, acompañando la continuidad de las prestaciones y la atención médica. Todas las provincias han iniciado el proceso de regularización, con pagos directos e indirectos —como reintegros, medicamentos y servicios— según las necesidades de cada jurisdicción. El proceso continúa y requiere la regularización de obligaciones por parte de todas las fuerzas que conformaron el IOSFA”.

A pesar del optimismo gubernamental, el malestar en las bases es evidente. Rubén López, referente de la comisión interna de ATE en IOSFA, advirtió que “internamente hay mucho ruido porque quieren transferir los trece hoteles que pertenecían a los afiliados de IOSFA como una manera de devolución de los fondos que pusieron para el pago de las deudas. Están buscando compensar, pero se trata de hoteles que se compraron con plata que aportaron los afiliados. Son hoteles cuya reserva para los afiliados eran muy accesibles económicamente, lo cual se perdería”.

En paralelo a esta crisis, la agenda de Defensa mantiene otros frentes abiertos, como la intención de adquirir submarinos y modernizar unidades Meko, proyectos que dependen de una mejora en la recaudación del segundo semestre. Sin embargo, la preocupación por los salarios persiste, ya que la jerarquización prometida para equipararse con las fuerzas de seguridad sigue postergada y bajo la estricta decisión de Caputo.