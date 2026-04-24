Benjamín Vicuña confesó por que hablar de la China Suárez lo daña

Benjamín Vicuña pasó por el programa de Ángel de Brito y abrió su corazón para analizar el complejo presente que atraviesa en su relación con la China Suárez. A pesar de encontrarse en un buen momento personal junto a su novia Anita Espasandin, el artista no esquivó los temas más espinosos de su pasado y su rol como padre.

Al recordar cómo era el trato previo con la madre de Magnolia y Amancio, el chileno sorprendió al revelar la confianza que existía entre ambos. “Teníamos un muy buen vínculo, de hecho, por momentos la cag… y me atreví a dar consejos”, confesó sobre aquella etapa de mayor armonía. Sin embargo, ese escenario cambió drásticamente y hoy la realidad es otra.

Vicuña se sinceró sobre las complicaciones de gestionar una familia tan ensamblada y numerosa. “No es fácil organizar un barco de las dimensiones que yo manejo, con hijos, con cosas y con mujeres exitosas”, explicó. Para el actor, la ruptura del orden familiar fue un golpe duro que todavía intenta procesar. “El equilibrio que fue exitoso lamentablemente se desmoronó y si vos me preguntás, yo creo y espero que con el tiempo se pueda sanar porque esto no es sano, es triste”, sentenció con honestidad.

La distancia física con sus hijos también fue un punto de reflexión durante la charla en Bondi. El artista reconoció que todavía le cuesta asimilar la dinámica actual. “Es difícil, hay un proceso que tiene que ver con la adaptación a una situación que me excede”, señaló. Al ser consultado sobre la decisión de la actriz de alejarse, admitió su resistencia inicial. “Sí, me costó porque me parecía que no era justo porque también pienso en los intereses de los chicos, que deben estar con su madre y con su padre”, detalló.

A pesar de la melancolía que transmitieron sus palabras, el actor intenta mantener una postura resiliente frente a los cambios. “Hoy se asume, se adapta, nos adaptamos. Soy optimista y trato de verle el lado positivo, pero la procesión va por dentro”, manifestó. También comparó esta situación con lo que vivió anteriormente con Pampita, recordando el esfuerzo que hacía para mantener el contacto con sus hijos mayores. “Cuando me fui a España con Eugenia, venía cada dos semanas para ver a mis hijos”, rememoró.

Vicuña explicó que siempre buscó proteger la intimidad de sus acuerdos familiares de la exposición mediática. “Lo que intenté en su momento era tratar de evitar porque me dio mucha impresión cuando veía a programas de televisión hablando de detalles sobre el régimen de visita o los días y la forma de educar”, comentó. Además, fue contundente al cerrar la puerta a cualquier reconciliación amorosa con parejas del pasado. “No, jamás volví con una ex”, afirmó de manera tajante.

El momento de mayor tensión en la entrevista llegó cuando de Brito le consultó directamente sobre su reputación de picaflor. Ante la pregunta sobre si siempre había sido infiel, el actor se tomó un instante para responder con cautela. “Creo que si me equivoqué en algún momento de mi vida es lo que me hace hoy ser quién soy. Uno de los errores no debe estar orgulloso, pero te definen y no te condicionan”, concluyó.