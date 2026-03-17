Martes 17 de Marzo
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Monotributo 2026: cuánto cobra cada categoría al jubilarse

El haber jubilatorio de los monotributistas depende de la categoría en la que aportaron durante su vida laboral. En la mayoría de los casos, quienes estuvieron en escalas bajas acceden al haber mínimo.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
La categoría elegida durante la vida laboral puede definir si el haber queda cerca del piso previsional o si logra despegar de ese monto. (Archivo)

El monto de la jubilación para monotributistas en Argentina varía según la categoría en la que se hayan realizado los aportes, aunque en la práctica la mayoría de quienes se mantuvieron en las escalas más bajas terminan cobrando el haber mínimo.

En marzo de 2026, la jubilación mínima ronda los $369.000 sin bono y supera los $429.000 con refuerzo incluido, lo que funciona como referencia para gran parte de los monotributistas.

El sistema previsional del monotributo se basa en una “renta presunta”, es decir, un ingreso estimado según la categoría, y no en el salario real. Por eso, quienes aportaron durante años en categorías como la A o la B suelen acceder a una jubilación equivalente al haber mínimo.

En cuanto a los aportes previsionales actuales (2026), estos varían por categoría y determinan el nivel de ingreso proyectado para la jubilación:

  • Categoría A: $15.616

  • Categoría B: $17.177

  • Categoría C: $18.895

  • Categoría D: $20.785

  • Categoría E: $22.863

  • Categoría F: $25.150

  • Categoría G: $35.210

  • Categoría H: $49.294

  • Categoría I: $69.011

  • Categoría J: $96.616

  • Categoría K: $135.262 

A medida que se escala en las categorías más altas, el haber jubilatorio puede mejorar, aunque el resultado final depende del historial completo de aportes y de la cantidad de años trabajados.

Para acceder a la jubilación, los monotributistas deben cumplir los mismos requisitos que cualquier trabajador: 30 años de aportes y edad mínima de 60 años para mujeres y 65 para varones. 

En este contexto, especialistas advierten que la categoría en la que se aporta durante la vida laboral es clave para el ingreso futuro, ya que define el nivel de cobertura previsional y el monto final del haber.

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