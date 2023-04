Moratoria previsional: cuántas altas espera ANSES, el costo fiscal y cómo se actualizarán las cuotas

El Gobierno reglamentó el "Plan de Pago de Deuda Previsional" de ANSES con un recorte socioeconómico luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) reclamara una segmentación, aunque en el organismo aseguran que esas condiciones no afectan a la cantidad de beneficiarios prevista.

En Washington DC esperan que la moratoria jubilatoria reduzca las prestaciones, pero el cálculo de Anses mantiene los 800.000 beneficiarios. Prevén que serán unos 50.000 por mes. En el primer día, se registraron 2290 trámites según indicó el organismo.

Su titular, Fernanda Raverta, participó de su lanzamiento en Boulogne. "Puede ser que haya gente que no venga", admitió la administradora, que aclaró que la moratoria "no tiene impacto fiscal muy grande" y aseguró que "el FMI no intervino en este proceso".

El Fondo, sin embargo, fue taxativo en sus comunicados e informes al señalar la moratoria "imprevista" y "sin financiamiento" e instó al Gobierno a encontrar ingresos alternativos para financiarla.

Costo fiscal del plan de pagos

Este año, el costo fiscal es de 0,2%/PBI. El que viene, sería del 0,4%. En la ANSES consideran que es casi un juego de "suma cero" porque el acceso a la moratoria implica renunciar a una PUAM (pensión universal para adultos mayores) en muchos casos, lo que "compensa el costo fiscal".

En su último staff report sobre la economía argentina, el FMI estableció condiciones como que la moratoria se limite la cantidad de prestaciones para que accedan sólo los sectores vulnerables o que no aplique a quienes no tengan años de aporte. "Todos tienen algún aporte", explican en Anses y aseguran que el cruce de datos con AFIP y otros organismos para realizar el corte socioeconómico según ingresos, patrimonio y gasto, estaba previsto.

De acuerdo con las cifras que muestra el Fondo, el costo fiscal para el próximo año se plantea en un 0,4% del PBI y allí es donde demanda fuentes adicionales y una mayor segmentación. Sin embargo, desde el organismo aseguran que no hay medidas extra previstas.

Baja de PUAM y planes sociales para la moratoria

Quienes quieran acceder a la moratoria deberán renunciar no solo a la PUAM sino también a los planes sociales, como en el caso de los programas Potenciar Trabajo.

Esa baja, explicó Raverta, deberán hacerla ante el organismo donde se tramitó el plan (que depende de Desarrollo Social). Las altas y bajas, aseguran, están empalmadas, para que quienes se sumen el plan de pago no pierdan meses de cobro.

Cómo se actualizan las cuotas de la moratoria

En cuanto a la actualización de las cuotas de la moratoria, Raverta explicó que se ajustan también según la fórmula de movilidad. En ese sentido, remarcó que coincide la actualización con la de las prestaciones, por la proporción de la cuota sobre el haber se mantiene.

Las cuotas no pueden superar más del 30% de un ingreso mínimo y a partir de allí se estructuran los meses por los que se extiende el plan de pago. Para quienes tienen un ingreso mayor en $ 3000 millones a la mínima, la deuda debe cancelarse en una cuota para acceder a la jubilación.

Con esas salvedades, desde ANSES consideran que hoy no hay déficit en la Seguridad Social, donde los principales ingresos dependen de los aportes y contribuciones e impuestos como el IVA y a los créditos y débitos. Por otra parte, aseguran que la cantidad de nuevos jubilados estaba prevista en el Presupuesto.

La carta de intención que preparó el Gobierno para el FMI indicó que "se están realizando esfuerzos para emitir un decreto y reglamentos de aplicación para orientar la entrada en la moratoria a aquellos con mayor necesidad". La restricción para el acceso al dólar solidario a quienes se acojan al Plan de Pagos para la Seguridad Social estaba prevista en el decreto.

"Acceder a la jubilación estuvo en riesgo en la Argentina", aseguró Raverta. "Se perdieron tres meses porque hay un bloque político que cree que está mal tener moratoria", enfatizó sobre la ley que alcanza hasta 2024.

