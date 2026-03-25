Moria Casán estalló de furia contra una famosa actriz: "Le olfateé el celo y la envidia"

Durante la emisión de su programa en El Trece, donde recibió a Dady Brieva, Miguel del Sel y el Chino Volpato para hablar de su regreso a los escenarios a fin de mes, Moria Casán sorprendió al revelar una anécdota reciente que la dejó muy molesta.

La conductora relató que una actriz muy reconocida fue a verla a su obra teatral "Cuestión de género" y tuvo una actitud que la fastidió profundamente. "El otro día vino una actriz muy reconocida a vernos a Cuestión de Género. El teatro estaba lleno, localidades agotadas. Al final de la obra yo la mencioné y al rato vino al camarín a saludarme y nos quiso dar lecciones de dirección", comenzó relatando Moria sobre el episodio.

Lejos de tomárselo con humor, la diva fue tajante al explicar su malestar. "Me pareció tan desubicada. Le olfateé el celo y la envidia. Yo le pregunté ´¿en qué estás trabajando?´ y me contestó que en nada. Entonces le dije ´tendrías que dirigir, se te notan las ganas´", recordó con ironía.

Aunque prefirió no revelar la identidad de la colega, la One fue contundente sobre por qué la situación la irritó. "No voy a decir el nombre. Pero si alguien me hace una crítica, yo lo suelo tomar como algo bueno, pero ella me rompió las pelotas", lanzó sin vueltas.

Según detalló, el momento fue especialmente inoportuno porque ocurrió luego de la función, cuando ella buscaba un instante de calma. "Me vino a saludar al camarín cuando yo quería estar tranquila después de hacer mi trabajo, y aparte me empieza a decir todo lo que tengo que hacer en mi obra", profundizó sobre el fastidio que le generaron las sugerencias no solicitadas.

Finalmente, fiel a su estilo frontal, Casán no se guardó nada y cerró con una catarata de calificativos contra la misteriosa mujer. "Pesada, desubicada, mala, envidiosa, resentida e hincha pelota", disparó, dejando en claro que la situación todavía la tiene bastante molesta. Sus palabras no tardaron en generar repercusión y despertar la curiosidad de todos por saber quién fue la actriz a la que Moria decidió fulminar públicamente.