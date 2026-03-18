¿Mosquitas en casa? El truco del vinagre y otros tips para eliminarlas

Si empezaste a ver pequeños insectos volando en tu cocina, cerca de la fruta o en la pileta, no estás solo; es un problema común con una explicación concreta.

Estas mosquitas, que pueden ser de fruta, humedad o plantas, son pequeñas, molestas y parecen salir de la nada, pero en realidad llegan atraídas por olores, suciedad o humedad para alimentarse y reproducirse. Las de fruta buscan alimentos maduros o en descomposición, las de desagüe se asocian a restos orgánicos acumulados en cañerías, y las de plantas al exceso de humedad en la tierra.

Como no aparecen porque sí, combatirlas de forma simple y efectiva no requiere productos costosos ni complicados. Una solución es armar una trampa casera con un vaso con vinagre de manzana y gotas de detergente: el aroma las atrae y el jabón hace que queden atrapadas.

Es vital no dejar fruta afuera, guardándola en la heladera o consumiéndola rápido para evitar que sea un foco de aparición, además de limpiar los desagües volcando agua caliente o una mezcla de bicarbonato y vinagre.

Otras claves son evitar el exceso de riego en macetas, cambiar su tierra si es necesario y sacar la basura con restos orgánicos frecuentemente. Los pasos inmediatos para que desaparezcan en pocos días consisten en revisar la fruta expuesta, limpiar piletas, tirar los residuos acumulados y usar la trampa para eliminar el foco de atracción y evitar que vuelvan.