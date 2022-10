El entrerriano Sebastián Navarro demostró todo lo que sebe hacer con la moto tanto en la tierra como en el aire. El motociclista llegó con la mejor presentación de freestyle motocross, proveniente del Circo Rodas. Tras el show, el motorista habló con DIARIO HUARPE y dio su opinión de lo que fue el encuentro Moto Turismo San Juan.

Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Desde hace 22 años que Navarro se dedica a esto: hacer con la moto los vuelos más peligrosos y montar desde la más sencilla hasta la más difícil pirueta. Luego se regocija con el clamor de la gente presente. El hombre trabaja en esto junto con sus tres hermanos. En esta oportunidad iba a venir con el más grande: Darío Navarro, pero el mayor se lesionó en medio de un show. Se quebró el tobillo izquierdo y la rodilla derecha.

Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“El que no se quebró andando en moto, porque jamás manejó una moto. Yo también hago motocross y me lesioné las costillas, la muñeca, estuve atado con alambre, me pusieron clavos”, dijo Navarro.

Los otros hermanos de Sebastian: Francisco se encuentra trabajando para un circo en Dubai y Gabriel abandonó la actividad, pero prometió regresar. El motociclista llegó y se quedó maravillado con San Juan y el evento. Dijo que es la segunda vez que viene. Antes, estuvo para un evento del Superbike en el Circuito San Juan Villicum.

Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

El oriundo de la localidad de Paraná, Entre Ríos, terminó su show después de varios saltos. En diálogo con DIARIO HUARPE dijo que el viento lo perjudicó un poco porque le sacaba la moto de eje, pero igual pudo continuar con el evento. "La gente se enganchó, estoy muy contento, los sanjuaninos respondieron con alegría y eso es lo que más nos llena", dijo el motociclista. Al finalizar, algunos fanáticos se sacaron fotos con Navarro.

El show de freestyle argentino -así se denomina también- fue uno de los puntos que tuvo el encuentro de motos llamado Moto Turismo San Juan realizado por Motos Lucero y que se llevó a cabo en el predio de la Ex Bodega Cinzano.