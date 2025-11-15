Violencia de género en Caucete: golpeó a su pareja embarazada y le rompió el celular

Un individuo de 25 años de edad fue detenido en el Barrio Los Olivos de la localidad de Caucete, tras registrarse un incidente de violencia familiar que incluyó daños a propiedad y agresiones físicas. El sujeto, identificado como Lucas Nahuel Avila Paredes, quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

Los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima, una mujer que se encuentra en estado de gestación de 32 semanas. Según el informe policial, el detenido se presentó en la vivienda y se produjo una discusión motivada por celos. Durante el altercado, Avila Paredes procedió a sustraer y destruir el teléfono celular de la mujer, para posteriormente agredirla físicamente.

La persona afectada formalizó la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales. Personal de la Comisaría Novena procedió a la aprehensión de Lucas Nahuel Avila Paredes, quien fue imputado por los delitos de daño y lesiones leves, con la agravante de haber ocurrido en contexto de violencia familiar. El caso continúa su curso bajo la órbita de la justicia competente.