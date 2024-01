En una carta conmovedora, Belén Montilla, la madre de Lucía Rubiño, expresó su pesar por no haber cambiado las cortinas amarillas que "tanto desagradaban" a su hija. Además, confesó que no ha tenido la fuerza para ordenar la habitación de la chica de 16 años que fue atropellada por un auto conducido por un menor de edad en el interior del barrio Profesional de Rivadavia, temiendo que el perfume de su hija se desvanezca si entra demasiado. La mujer expresó que lucha por la justicia tras la trágica partida de su hija. En sus palabras, reveló el dolor de una pérdida que "podría haberse evitado".

La mujer compartió sus palabras a través de las redes sociales. Gentileza.

Según las palabras de Belén, Odín, el perro de la familia, se la pasa olfateando cada rincón de la casa buscando a Lucía, ya que él también la extraña. En medio del caos de la habitación que tenía la joven de 16 años, Belén afirmó que la última vez quedó desordenada, y en ese caos, “entre las sábanas, encontré el regalo del Día de la Madre”.

La pérdida de la joven bailarina ha afectado profundamente la vida de Belén, quien se pregunta a través de la carta compartida en redes sociales si podrá volver a crear sin su hija, ya que Lucía era su musa. La ausencia de Lucía se siente injusta, y Belén pasa los días y las noches repitiendo mantras para calmar su mente, aunque aún no ha encontrado consuelo.

Belén compartió la carta junto a un recuerdo de su hija en Brasil. Gentileza.

“Apagaron mi voz, mis reacciones y mi risa. Me muevo por inercia con la fuerza que me dan Simón, Mari, mi familia y mis amigos. No podés imaginar, gordita, el amor que me brindan. Ellos están igual que yo, pero sacan fuerzas que no tienen para sostenerme”, agregó.