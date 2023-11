En la audiencia de formalización del caso que investiga la muerte de Lucía Rubiño en medio de una aparente picada mortal, fiscalía reveló todas las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona. En un nuevo video del siniestro en el que murió la joven, se puede observar el Renault Sandero, que conducía un menor de edad que atropelló a la joven bailarina del departamento Albardón, ir a toda velocidad, mientras que la camioneta circulaba despacio.

En la audiencia que se celebró en la mañana de este último martes 7 de noviembre, el fiscal Iván Grassi decidió mostrar las imágenes registradas por dos cámaras de la zona con las que encontraron suficiente material para investigar a Juan Pablo Echegaray, hijo del juez federal Hugo Echegaray, quien quedó imputado.

En la impactante grabación que hasta el momento no había salido a la luz y estaba en poder solo de las autoridades, se puede ver como ambos vehículos señalados por los testigos estuvieron presentes en el lugar de la tragedia. Si bien desde un primer momento el adolescente que conducía la Toyota Hilux utilizó sus redes sociales para afirmar que solo estaba estacionado, fiscalía entendió que el joven de 18 años debe continuar ligado a la investigación durante un año.

Cabe destacar que durante la audiencia en la que se imputó a Juan Pablo Echegaray, el padre de Lucía Rubiño estuvo presente. La situación de quiebre para el padre de la víctima, la adolescente que murió tras ser embestida por un joven que corría picadas, fue cuando observó los videos en plena audiencia.

Según el entorno de la joven, Echegaray fue clave en el inicio de la tragedia mortal, ya que si no hubiera manejado de manera imprudente, es decir, si no se hubiese cruzado de carril, no habría obligado al menor a dar el “volantazo”. Sin embargo, la hipótesis fiscal es otra, en la que no atribuyen toda la responsabilidad en el segundo joven imputado.