Luego de la muerte de Lucía Rubiño, la chica de 16 años que fue atropellada por un auto conducido por un menor de edad en el interior del barrio Profesional de Rivadavia, el médico que asistió a la joven en el lugar compartió un desgarrador posteo en el cual relata los últimos minutos de vida de Lucía, e invita a reflexionar sobre este tipo de siniestros.

Se trata de Facundo Roy, quien se desempeña como médico del servicio de Emergencias Médicas 107 y quien brindó la primera asistencia médica a Lucía tras el arribo de la ambulancia a la escena del choque.

En su relato, el profesional explica que llegaron al lugar a las 03:30 horas y el sitio ya estaba lleno de policías y vecinos. A su vez, aseguró: “Ella me respondía en todo momento. Me apretaba las manos, pero no entendía qué pasaba”.

“Luego de un arduo trabajo con mis compañeros, pudimos alejarte de esa escena. Durante el traslado hicimos todo lo que pudimos y llegaste al hospital con vida, pero con el tiempo tu corazón dijo basta”, sentenció.

Además, el médico realizó una reflexión sobre el peligro que representa el abuso de sustancias y las distracciones a la hora de conducir y agregó que con este caso sintió “un vacío tremendo”, al afirmar que ese hecho podría haberle pasado a cualquier otra mujer de su familia.

