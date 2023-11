Minutos antes de las 14 de este martes el joven Juan Pablo Echegaray (18), uno de los dos imputados por el choque y muerte de la joven Lucía Rubiño (16) habló ante el juez de la causa y en presencia del padre de la menor fallecida. El joven habló solo algunos segundos, aseguró que es inocente y le dio el pésame a la familia de Lucía.

Juan Pablo quien es hijo del juez y camarista federal Hugo Echegaray, habló en la audiencia que se realizó en la Sala 5 que fue presidida por el juez de garantías Federico Rodríguez en la que se investiga cómo fue la muerte de Lucía que se produjo el 15 de octubre en una calle interna del Barrio Profesional.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"No voy a declarar porque mi abogada me recomendó no hacerlo", aseguró el joven, igualmente luego agregó: "pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para expresar mi más sentido pésame a la familia Rubiño, es un momento muy difícil para ellos, un dolor inmenso", dijo el joven Echegaray sin mirar a la cara del padre de Lucía quien se encontraba a pocos metros y no dejaba de llorar en silencio.

"También no dejar pasar mi más sentido pésame a todos sus amigos, amigas y los que la conocieron también quiero expresar mi condolencia para ellos. Es muy injusto la manera en la que ella se fue y es muy doloroso para todos", aseveró el muchacho.

Antes de terminar aseguró que a él también le genera "impotencia y bronca" lo sucedido y agregó: "también quiero decir que yo no he sido parte de este accidente no, no soy responsable del accidente", aseveró el joven y agregó que "hay muchas cosas que no son verdad que afectan tanto a mi familia, pero quería dejar en claro esa posición", concluyó.

Tras las palabras de Echegaray el juez imputó al joven por el delito de correr picadas y por el posible homicidio culposo de Lucía. El acusado que manejaba la camioneta Toyota Hilux, será investigado en libertad, ya que fiscalía Delitos Especiales no solicitó la prisión preventiva.

Publicidad

En esta audiencia de formalización el imputado estuvo representado por la abogada Sandra Leveque. La defensora particular pidió que se hagan de nuevo unas cámaras gesell realizadas a testigos menores de edad que estuvieron en el lugar en el momento del siniestro. La profesional recordó que al momento de hacer estas entrevistas ella no estuvo presente porque su defendido aún no había sido imputado en la causa.

Echegaray estuvo involucrado en el fatal suceso, pero no fue investigado inicialmente por la Justicia. Ahora el fiscal Iván Grassi, pidió imputar Grassi fue por correr picadas. Un video muestra que a las 1.30 Echegaray se encontraba con su camioneta Toyota Hilux en fila junto a otros vehículos y circulando a toda velocidad.

El segundo delito fue el de homicidio culposo en calidad de autor concomitante o paralelo, por invadir el carril del auto Sandero que terminó arrollando a Lucía Rubiño. El fiscal aclaró que en un video no se ve a la camioneta de Echegaray circulando a alta velocidad, en cambio, sí se observa eso en el otro vehículo. Por otro lado, Grassi advirtió que solo se registró en la escena de la tragedia una frenada del lado del Sandero, atribuyendo que la camioneta no iba fuerte.

El otro imputado en esta causa es un joven de 17 años. Su legajo se encuentra bajo la carátula de homicidio simple. El joven está alojado en el Nazario Benavídez, instituto de menores y es investigado por un Juzgado de Menores debido a que no tiene la mayoría de edad para estar en la mira del sistema acusatorio y fiscalía Delitos Especiales.