El mundo de la gastronomía está de luto. El chef Guillermo Calabrese, reconocido por su trayectoria en la televisión y su participación en el programa “Cocineros argentinos”, falleció esta madrugada a causa de un paro cardíaco a los 61 años.

Según confirmaron desde su entorno familiar, Calabrese estaba pasando la noche en la casa de su hija en Palermo, ya que temprano debía realizar una grabación en Canal 9 para su programa “Qué mañana con Cala”. Sin embargo, cerca de las 3.15 de hoy, su hija llamó al SAME debido a que su padre se encontraba descompensado. Los médicos constataron que había sufrido un paro cardiorespiratorio no traumático y, pese a las maniobras realizadas, no lograron reanimarlo.

Guillermo Calabrese nació el 5 de octubre de 1961 en una familia con raíces sicilianas y comenzó su carrera en la gastronomía de la mano del reconocido chef Carlos “Gato” Dumas. Junto a él fundó el Gato Dumas Colegio de Gastronomía, donde ocupó el cargo de Director Académico General. Además, pasó por muchos canales de televisión junto a su maestro y se destacó por su participación en el programa Cocineros argentinos, en el que era uno de los chef más queridos por el público.

En 2021, Calabrese regresó a la televisión (después de un año de pausa) con su programa “Qué mañana con Cala” en Canal 9, en el que realizaba sus recetas y tenía invitados. Al comenzar ese ciclo, se mostró emocionado por volver a esa señal, ya que en 1997 había dado sus primeros pasos frente a cámara junto a Dumas.

El fallecimiento de Guillermo Calabrese deja un gran vacío en el mundo de la gastronomía y la televisión. Su talento y carisma lo convirtieron en uno de los chef más queridos y respetados de Argentina. Sus allegados, amigos y seguidores lo despiden con tristeza y lo recordarán por siempre como un gran referente de la cocina argentina.