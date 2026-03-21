Con 95 años de edad, murió la Madre de Plaza de Mayo, María Takara de Oshiro, quien durante casi décadas buscó incansablemente a su hijo Jorge Eduardo, uno de los 17 desaparecidos de la comunidad japonesa que fue víctima de la última dictadura cívico militar de 1976.

María fue por primera vez a la Plaza de Mayo el 30 de abril de 2016, cuando se cumplían 39 años de la creación de las Madres. Volvió al año siguiente. Una pareja de amigos le ofreció bordar un pañuelo para que ella lo llevara como las otras Madres. María aceptó y lo estrenó el 30 de abril de 2018.

“Para mí es la primera vez con el pañuelo blanco en la Plaza, frente a ustedes y con el amor de todos ustedes”, dijo a la Revista Sudestada el 30 de abril de ese año, durante la marcha en homenaje por los 41 años de la primera ronda que tuvo lugar en 1977.

Su hijo Jorge había nacido en la Argentina el 2 de enero de 1958 y es recordado como uno de los 17 “nikkei” (primera generación de inmigrantes japoneses nacidos fuera de su país) desaparecidos.

Estudiaba en la Escuela Técnica de Villa Ballester, partido bonaerense de San Martín, y militaba en una de las ramas del Partido Socialista de los Trabajadores.

Sus compañeros sobrevivientes lo recuerdan como el joven que repartía volantes, vendía revistas y tocaba el sanshin, un instrumento musical de cuerdas propio de la cultura nipona.

Su familia y amigos cuentan que fue un joven al que le gustaba la música latinoamericana, el rock nacional y el ajedrez. Así lo describieron en los recordatorios que año a año publicaron en el diario Página/12.

Fue secuestrado el 10 de noviembre de 1976 cuando era un adolescente de 18 años. En 2005, Eduardo Cagnolo, uno de los sobrevivientes del centro clandestino de detención y exterminio de Campo de Mayo declaró haber visto allí a Jorge Eduardo. Desde entonces, su desaparición es parte de la megacausa que investiga los crímenes de lesa humanidad ocurridos en ese lugar.

Con Jorge Eduardo Oshiro son 17 los “nikkei” víctimas del terrorismo de Estado. Ellos y ellas son Norma Inés Matsuyama, Amelia Ana Higa, Katsuya “Cacho” Higa, Juan Carlos Higa, Carlos Alberto Cardozo Higa, Carlos Aníbal Nakandakare, Emilio Yoshimiya, Carlos Eduardo Ishikawa, Luis Esteban Matsuyama, Oscar Takashi Ohshiro, Juan Takara, Juan Alberto Asato, Ricardo Dakuyaku, Carlos Horacio Gushiken, Julio Eduardo Gushiken y Jorge Nakamura.