El universo de las series de culto y la cultura pop de los años noventa perdió este sábado a una de sus figuras más queridas. Nicholas Brendon, el actor estadounidense que saltó a la fama mundial por interpretar a Xander Harris en la emblemática serie "Buffy, la cazavampiros", falleció a los 54 años.

Un final en paz tras una salud delicada

La noticia fue confirmada por su círculo íntimo, quienes detallaron que el actor falleció por causas naturales mientras dormía. Sin embargo, su salud general se encontraba debilitada desde hacía tiempo por diversas patologías crónicas.

En 2023, el artista había revelado públicamente que sufrió un infarto y que convivía con una afección cardíaca de nacimiento. A este complejo cuadro se sumaba el síndrome de cauda equina, una afección lumbar que lo obligó a pasar por el quirófano en varias oportunidades. Pese a estos obstáculos, su familia aseguró que Nicholas se mantenía optimista sobre su futuro.

Del béisbol al estrellato televisivo

Nacido en Los Ángeles en 1971, Brendon llegó a la actuación casi por casualidad. Su sueño original era ser jugador profesional de béisbol, pero una lesión lo alejó de las canchas. Fue entonces cuando encontró en la interpretación una herramienta para superar su tartamudez crónica, sin imaginar que terminaría protagonizando uno de los éxitos más grandes de la televisión.

Como Xander Harris, Nicholas fue el escudero inseparable de Buffy y Willow durante siete temporadas. Su personaje es recordado por su evolución: comenzó como el alivio cómico del grupo y terminó representando la voz de la sensatez y la humanidad en un mundo lleno de monstruos.

Trayectoria y luces y sombras

Más allá de los vampiros, Brendon dejó su huella en producciones como "Kitchen Confidential" y en la exitosa "Mentes Criminales", donde interpretó al analista técnico Kevin Lynch.

Aunque su vida personal estuvo marcada por batallas públicas contra el alcoholismo y algunos incidentes legales, sus colegas y seguidores eligen recordarlo hoy por su inmenso talento actoral y la calidez que supo imprimirle a cada uno de sus personajes.