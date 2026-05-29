El fútbol francés atraviesa horas de conmoción tras conocerse la muerte del exfutbolista de la Selección de Francia Bernard Lacombe, quien falleció mientras se dirigía a disputar un partido amateur. La noticia fue confirmada este jueves y generó una fuerte repercusión en el ambiente deportivo europeo.

Según informaron medios franceses, el exdelantero sufrió una descompensación cuando iba camino a la cancha para participar de un encuentro recreativo junto a excompañeros y amigos vinculados al fútbol. Pese a la rápida asistencia médica, no lograron salvarle la vida.

Lacombe tenía una extensa trayectoria en el fútbol francés y fue una figura destacada durante las décadas del 70 y 80. Defendió las camisetas de clubes históricos como Olympique de Lyon, AS Saint-Étienne y FC Girondins de Bordeaux.

Además, integró la Selección de Francia y participó en competencias internacionales, siendo recordado como uno de los delanteros más importantes de su generación. Tras su retiro, continuó ligado al fútbol como dirigente y asesor deportivo.

Tras conocerse la noticia, distintos clubes franceses, exjugadores y figuras del deporte expresaron mensajes de dolor y reconocimiento en redes sociales. Olympique de Lyon lo definió como “una leyenda eterna del club y del fútbol francés”.

La Federación Francesa de Fútbol también manifestó sus condolencias y destacó el legado deportivo y humano del exdelantero, considerado una referencia histórica para varias generaciones de futbolistas en Francia.