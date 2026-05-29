Las estafas por WhatsApp continúan creciendo y cada vez son más sofisticadas. Ante esta situación, especialistas en ciberseguridad difundieron siete señales clave que permiten detectar si un mensaje recibido podría tratarse de un intento de fraude virtual.

Una de las principales alertas es recibir mensajes de números desconocidos que se hacen pasar por empresas, bancos, familiares o incluso soporte técnico de WhatsApp. Los delincuentes suelen buscar generar confianza o preocupación para que la víctima actúe rápido y sin verificar la información.

Otra señal frecuente son los errores de ortografía y redacción. En muchos casos, los mensajes contienen frases mal escritas, palabras incoherentes o expresiones poco profesionales, algo que suele delatar a los estafadores.

También es importante desconfiar cuando solicitan códigos de verificación, datos bancarios o información personal. Ninguna empresa seria ni WhatsApp pide este tipo de datos por mensaje o llamada. Compartir esos códigos puede permitir que los delincuentes tomen control de la cuenta.

La sensación de urgencia es otra táctica habitual. Los ciberdelincuentes intentan presionar con frases como “tu cuenta será bloqueada”, “hay movimientos sospechosos” o “un familiar necesita ayuda urgente” para evitar que la víctima piense con claridad.

Además, muchos fraudes incluyen enlaces sospechosos que redirigen a páginas falsas donde buscan robar información o vincular dispositivos externos a la cuenta de WhatsApp. Especialistas recomiendan no abrir links desconocidos ni escanear códigos QR enviados por terceros.

Otra señal de alerta son las promesas demasiado buenas para ser reales, como trabajos fáciles, premios, regalos o dinero inmediato a cambio de tareas simples. Estas estrategias buscan captar víctimas rápidamente y luego solicitar pagos o datos sensibles.

Finalmente, expertos aconsejan revisar periódicamente los dispositivos vinculados a WhatsApp, activar la verificación en dos pasos y bloquear o reportar cualquier número sospechoso para evitar caer en este tipo de engaños virtuales.