La Justicia de Austria condenó a los responsables del atentado frustrado que tenía como objetivo los conciertos de Taylor Swift en Viena durante “The Eras Tour”. Los acusados fueron hallados culpables de planificar un ataque terrorista que buscaba ejecutarse durante las presentaciones de la artista en la capital austríaca.

El caso había generado conmoción internacional luego de que las autoridades detectaran y desactivaran el plan antes de que pudiera concretarse. La investigación determinó que los implicados mantenían vínculos con organizaciones extremistas y habían avanzado en preparativos para cometer el ataque.

Según informó la prensa europea, los condenados recibieron penas de prisión por delitos relacionados con terrorismo, asociación ilícita y planificación de actos violentos. Durante el juicio se presentaron pruebas obtenidas a través de tareas de inteligencia y seguimientos realizados por fuerzas de seguridad austríacas.

El operativo de prevención se había activado en medio de la gira mundial de Taylor Swift, una de las más convocantes de los últimos años. Tras conocerse la amenaza, las autoridades reforzaron de manera extraordinaria la seguridad alrededor de los recitales previstos en Viena.

El caso volvió a poner en debate los riesgos vinculados a grandes espectáculos internacionales y la necesidad de extremar controles en eventos masivos. Expertos en seguridad remarcaron que la rápida intervención policial evitó una posible tragedia con miles de personas presentes.

“The Eras Tour” movilizó a millones de fanáticos en distintos países y se convirtió en uno de los fenómenos musicales más importantes de la década, con récords de recaudación y asistencia en todo el mundo.