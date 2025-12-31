Cancillería desplazó a un diplomático en Siria por dar "me gusta" a una publicación contra Israel

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina ordenó el regreso inmediato al país y la apertura de un sumario administrativo contra un funcionario diplomático destinado en Siria, tras conocerse que dio un "me gusta" a una publicación en redes sociales considerada contraria a Israel.

La sanción y la acción que la motivó

La medida afecta a Alejandro Calloni, quien se desempeñaba como secretario (cónsul) en la Embajada Argentina en la República Árabe Siria desde septiembre de 2023. La decisión fue adoptada luego de que se viralizara una captura de pantalla que mostraba a Calloni interactuando con una publicación en Instagram que hacía referencia a un ataque contra Israel.

El canciller Pablo Quirno confirmó la sanción a través de la red social X, indicando que ordenó "iniciarle acciones sumariales" y su traslado inmediato a la Argentina. "El canciller ordenó iniciarle acciones sumariales al secretario Alejandro Calloni, quien se desempeñaba en la Embajada Argentina en Siria", precisó el titular de la cartera diplomática.

El perfil del funcionario sancionado

Según su trayectoria profesional, Alejandro Calloni ingresó al servicio exterior como becario del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) entre 2020 y 2023. Antes de su destino en Damasco, ocupó el cargo de cónsul de Tercera Clase en la Cancillería Argentina. Es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires y también posee una licenciatura en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores por la Universidad Nacional de Lanús.

Hasta el momento, el funcionario no ha realizado declaraciones públicas sobre la sanción ni sobre el sumario en su contra. Sus perfiles en redes sociales permanecen configurados como privados.