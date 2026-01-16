Nancy Dupláa y Pablo Echarri contra a Feinmann por Luca Martin

El conflicto se originó cuando Luca Martin, en su labor como panelista de Bendita TV, realizó un comentario sobre la edad de Chiche Gelblung que fue interpretado como una falta de respeto.

Esta situación generó un repudio inmediato en plataformas digitales y la reacción de diversas figuras públicas, entre ellas Eduardo Feinmann, quien se expresó con especial dureza. Inicialmente, el periodista cuestionó: “¿Quién es este pelotudo e irrespetuoso?”, para luego añadir: “Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda. Este Luca Martin es un claro ejemplo”.

Publicidad

Poco después, Feinmann ajustó sus declaraciones para dirigir sus ataques directamente hacia Nancy Dupláa, madre del joven: "De tal palo tal astilla. Esta astilla es del palo llamado Nancy Dupláa. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver Matías Martin, un gran tipo, con grandes valores". Ante estos exabruptos, la actriz no guardó silencio y respondió a través de su cuenta de X defendiendo la integridad de su hijo.

En su descargo, Dupláa manifestó: "Gran madera la de Luca: sensible, empático, buen hijo, buen amigo... va a aprender a manejar mejor su lengua y estaremos para ayudarlo". Asimismo, confrontó al periodista por su propio accionar profesional preguntando: "¿Será que el del “ejemplo” sos vos? ¿Cómo? ¿Operando contra los médicos del Garraham? ¿O maltratando estudiantes? El mundo del revés".

Publicidad

Finalmente, Pablo Echarri se sumó a la disputa con un tono más confrontativo hacia el comunicador. El actor publicó en la misma red social: "Che cagón, vivió más de 20 años conmigo el chico… ¿No tenés nada para decirme? ¿O solo vigilanteás mujeres?".