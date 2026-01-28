En una entrevista especial realizada a la actriz estadounidense Natalie Portman, un debate candente volvió a ponerse sobre la mesa: la falta de reconocimiento hacia las cineastas mujeres en las principales premiaciones, en especial en los Premios Oscar. Además, resaltó que una de las recientes producciones que le tocó ver y que le agradó fue la película argentina “Belén”, dirigida por Dolores Fonzi. Al no ser nominada para los premios de la Academia de Hollywood, señaló que es un síntoma más de ese desequilibrio de criterios.

Esta situación quedó expuesta en la actual temporada de premios. La escasa presencia de realizadoras o directoras de cine en las categorías centrales de los Premios Oscar, fue señalada por la propia estrella (ganadora del Oscar) como una de las voces más consistentes en los debates sobre equidad de género dentro de la industria cinematográfica internacional.

Natalie Portman es una celebridad ganadora del Oscar y figura en importantes producciones.

Durante la promoción de su nueva película “El galerista” (The Gallerist), en el marco del Festival de Sundance, Portman dijo en el reportaje que muchos de los trabajos que más la impactaron en los últimos meses quedaron directamente fuera de las categorías principales, pese a haber tenido recorrido en festivales y una recepción crítica destacada.

“Las mejores películas que vi este año fueron realizadas por mujeres”, afirmó la actriz, y remarcó que la ausencia de directoras en las listas finales no responde a una falta de talento o de propuestas, sino a estructuras de evaluación que todavía operan con parámetros antiguos. En ese contexto, Portman mencionó varios títulos dirigidos por mujeres que no lograron atravesar el filtro de los grandes premios, entre ellos “Sorry”, “Baby”, “El testamento de Ann Lee” y “Belén”.

En el caso de la película de Fonzi, había sido preseleccionada para competir en la categoría de Mejor Película Internacional, pero finalmente no logró ingresar en la nómina definitiva.

La artista elogió a "Belén", el film de Dolores Fonzi, como una de sus favoritas de la temporada.

De todas maneras, la obra tuvo circulación en festivales y fue reconocida por asociaciones de críticos, lo que refuerza la idea de una distancia cada vez más marcada entre el cine que genera impacto artístico y el que logra instalarse en la temporada de premios.

Para la actriz, el problema excede esta circunstancia, porque remarcó que las barreras aparecen en todas las instancias del proceso industrial, desde el acceso a la financiación hasta la visibilidad en festivales y campañas de promoción, factores que terminan influyendo de manera decisiva en las votaciones de la Academia.

Este cuestionamiento, se suma a un reclamo más amplio que atraviesa la industria audiovisual que advierte la falta de reconocimiento concreto al talento artístico.

No es indiferente

A pocas semanas de una nueva ceremonia de los Oscar, las palabras de Portman vuelven a instalar una verdad incómoda para Hollywood: cómo es posible que, en un año marcado por producciones dirigidas por mujeres, las instancias de mayor visibilidad sigan siendo terreno casi exclusivo de los mismos nombres de siempre.

Entre otros de los temas que abordó durante la charla, la actriz de “Star Wars”, “Thor” y otros éxitos como “Cisne Negro” y de culto como "V de Vendetta", opinó conmovida ante los sucesos de violencia y represión armada de la policía paraestatal ICE contra ciudadanos de su propio país.

Al borde de las lágrimas, dijo “Están siendo abusivos y totalitarios, tienen que parar” y en su vestimenta prendía un pin con la leyenda “ICE Out”.