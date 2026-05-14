Un impresionante despliegue policial se llevó adelante este miércoles en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Más de 500 efectivos participaron de un megaoperativo coordinado por la Justicia para avanzar contra dos bandas narco que operaban en la zona.

La investigación derivó en 14 allanamientos simultáneos realizados durante la madrugada, luego de varios meses de tareas de inteligencia y seguimiento sobre las organizaciones criminales. Según informaron fuentes judiciales, las bandas estaban vinculadas a la venta de drogas, disputas territoriales y enfrentamientos armados ocurridos en distintos sectores del barrio.

Del operativo participaron efectivos de la Policía Bonaerense, grupos especiales y agentes federales, que ingresaron a distintos edificios y viviendas señaladas como puntos de venta de estupefacientes. Durante los procedimientos se secuestraron drogas, armas y teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la causa.

Las autoridades explicaron que uno de los objetivos centrales era frenar la escalada de violencia registrada en las últimas semanas, marcada por tiroteos y amenazas entre grupos rivales que se disputaban el control de la comercialización de droga en el barrio. Vecinos denunciaban desde hacía tiempo situaciones de extrema inseguridad y temor permanente.

Hasta el momento, el operativo dejó varios detenidos, aunque las autoridades no descartan nuevas capturas en las próximas horas. La investigación quedó a cargo de la Justicia federal, que busca determinar el alcance de las organizaciones y posibles conexiones con otras redes delictivas del conurbano bonaerense.

El procedimiento generó un fuerte impacto en la zona por la magnitud del despliegue policial, con patrulleros, vehículos tácticos y efectivos fuertemente armados desplegados en distintos accesos del complejo habitacional desde las primeras horas de la mañana.