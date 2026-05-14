El Festival de Cannes vivió una de sus escenas más emotivas de esta edición durante el homenaje por los 25 años de la saga The Fast and the Furious. Allí, Vin Diesel no pudo contener las lágrimas al recordar a su amigo y compañero Paul Walker, fallecido en 2013.

La celebración incluyó una proyección especial de la primera película de la franquicia en la sala Grand Lumière, con la presencia de gran parte del elenco original, entre ellos Michelle Rodriguez y Jordana Brewster. Pero el momento que más conmovió al público llegó cuando apareció en escena Meadow Walker, hija del actor fallecido y ahijada de Vin Diesel.

Tras la proyección, Diesel tomó la palabra y habló sobre lo difícil que sigue siendo ver la película después de tantos años. El actor recordó momentos íntimos vividos con Walker durante el rodaje y aseguró que cada escena tiene hoy un significado diferente para él. “Es muy difícil verla”, confesó visiblemente quebrado ante el público.

Uno de los instantes más fuertes de la noche ocurrió cuando Diesel abrazó a Meadow Walker sobre el escenario. El actor le dijo que su padre “estaría muy orgulloso” de ella, mientras el auditorio respondía con una extensa ovación.

La joven también protagonizó un momento emotivo al revelar que actualmente tiene la misma edad que tenía su padre cuando filmó la primera entrega de la saga. Esa reflexión impactó profundamente a Diesel, quien destacó el vínculo familiar que construyeron todos estos años alrededor de la franquicia.

Durante el homenaje, el actor apareció con una chaqueta que llevaba la inscripción “Fast Forever”, nombre de la próxima y última película de la saga, prevista para estrenarse en 2028. Además, agradeció a los fanáticos por mantener viva la historia durante un cuarto de siglo y aseguró que la despedida definitiva de la franquicia será “por la familia”.

El tributo a Paul Walker se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del festival y volvió a mostrar el fuerte vínculo emocional que une al elenco de “Rápido y Furioso” incluso más de una década después de la muerte del actor.