Revés judicial para el presidente de la unión vecinal villa Elisa y se encamina todo para su destitución

El conflicto judicial que atraviesa la Unión Vecinal Villa Elisa sumó este jueves un nuevo capítulo clave. El juez de Impugnación Daniel Guillén resolvió mantener las restricciones impuestas contra el expresidente de la institución, acusado en una causa por presunto autorobo millonario, y ratificó que no podrá acercarse a la sede vecinal ni mantener contacto con integrantes de las distintas comisiones.

La resolución judicial tuvo un fuerte impacto interno en la entidad barrial porque, en los hechos, le impedirá asistir a la asamblea prevista para el próximo lunes, donde uno de los puntos centrales será justamente analizar la posible destitución del imputado de su cargo dentro de la unión vecinal.

La audiencia había sido solicitada por la defensa del acusado luego de que, durante la formalización de la investigación penal preparatoria, la jueza Ana Carolina Parra dispusiera una serie de medidas cautelares restrictivas. Entre ellas, la prohibición de acercamiento a la institución y la imposibilidad de tomar contacto con miembros de las comisiones internas.

Los abogados defensores pretendían revertir esas medidas al considerar que afectaban la participación institucional del acusado dentro de la unión vecinal. Sin embargo, Guillén rechazó el planteo y sostuvo la vigencia de las restricciones mientras avanza la investigación judicial.

La causa tiene origen en un presunto autorobo denunciado en la Unión Vecinal Villa Elisa, episodio por el cual la Fiscalía sospecha que pudo haberse montado una maniobra fraudulenta vinculada con la desaparición de una importante suma de dinero. A partir de esa denuncia, el Ministerio Público Fiscal abrió una investigación que derivó en la imputación del entonces presidente de la institución.

Fuentes judiciales indicaron que uno de los principales fundamentos para mantener las medidas cautelares fue evitar posibles interferencias en el desarrollo de la causa y preservar a los integrantes de la unión vecinal que podrían tener participación como testigos o aportar información relevante para la pesquisa.

La decisión judicial también repercute de lleno en el escenario político interno de la entidad barrial. Es que el próximo lunes está prevista una asamblea en la que distintos socios impulsarán el tratamiento de la continuidad del dirigente al frente de la institución. Con la resolución confirmada por Guillén, el acusado no podrá ingresar al lugar ni participar de la reunión.

De esta manera, el juez de Impugnación terminó respaldando lo dispuesto inicialmente por la magistrada Parra y dejó firme una restricción que, además de su impacto judicial, tendrá consecuencias directas en la vida institucional de la Unión Vecinal Villa Elisa.

Según trascendió, la investigación penal continuará con la recolección de pruebas y testimonios para determinar si efectivamente existió la maniobra denunciada y cuál habría sido la responsabilidad del imputado en el presunto autorobo millonario.