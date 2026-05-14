Extienden preventiva al sarmientino que quiso asesinar a su tío por una presunta infidelidad

La causa por el brutal ataque ocurrido en Cochagual, departamento Sarmiento, sumó este jueves un nuevo capítulo judicial. En una audiencia realizada en Tribunales, la Justicia resolvió prorrogar por cuatro meses más la investigación penal preparatoria y, al mismo tiempo, extender la prisión preventiva del acusado de dejar a su tío en estado crítico tras golpearlo salvajemente con un palo con clavos.

La decisión fue adoptada por el juez interviniente luego del pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal, que sostuvo que aún restan medidas probatorias claves para avanzar hacia la etapa de juicio. Entre ellas, la incorporación de nuevos informes médicos, testimonios y pericias psicológicas vinculadas al violento episodio ocurrido en noviembre de 2025 en una vivienda ubicada en la intersección de Corrientes y Avellaneda, en Cochagual.

De acuerdo con la investigación, todo comenzó luego de una discusión familiar originada por una presunta infidelidad. Según trascendió, el acusado habría descubierto que su pareja mantenía una relación con su propio tío y, tras una fuerte confrontación, reaccionó de manera violenta. En medio del altercado tomó un palo que tenía clavos incrustados y comenzó a golpear brutalmente a la víctima.

Producto de la agresión, el hombre sufrió fractura de mandíbula y hundimiento de cráneo, lesiones que pusieron en riesgo su vida y obligaron a una urgente internación. El caso generó conmoción en San Juan por el nivel de violencia desplegado durante el ataque.

Fuentes judiciales confirmaron que el tío agredido fue sometido a una compleja intervención quirúrgica hace aproximadamente dos semanas. Tras permanecer internado en observación médica y evolucionar favorablemente, finalmente recibió el alta médica en los últimos días, aunque deberá continuar con tratamientos y controles por las secuelas sufridas.

Durante la audiencia de este jueves, la Fiscalía argumentó que persisten riesgos procesales que justifican mantener detenido al imputado, principalmente por la gravedad del hecho y la expectativa de pena que podría recaer sobre él en caso de ser condenado. Además, señalaron que todavía resta producir prueba relevante antes de cerrar la investigación.

La defensa, por su parte, solicitó medidas menos gravosas y cuestionó la extensión de la prisión preventiva. Sin embargo, el magistrado entendió que existen elementos suficientes para sostener la cautelar y resolvió que el acusado continúe alojado en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la causa.

El expediente continúa siendo investigado bajo una calificación provisoria vinculada a lesiones gravísimas agravadas por el vínculo y el contexto de violencia extrema. En los próximos meses se espera que se incorporen nuevas pericias y declaraciones testimoniales que permitan definir la situación procesal del imputado y avanzar hacia una eventual elevación a juicio.