Nico Occhiato y Luzu TV llegan a Disney+ con serie de Nadie dice nada

Nico Occhiato sorprendió a sus seguidores al anunciar que su programa en Luzu TV, Nadie dice nada, tendrá una serie de ficción propia en Disney+. La confirmación oficial llegó mediante las redes de la plataforma, donde se publicó que “se escribe un nuevo capítulo en la historia. El equipo de Nadie dice nada va a tener su propia serie de ficción en Disney Plus”. El conductor compartió la novedad con un video junto a su familia en Villa Luzuriaga y escribió en sus redes: “Nos vemos en Disney”.

Según el comunicado difundido el 16 de marzo de 2026, la producción contará con ocho episodios de veinte minutos protagonizados por el equipo original: Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal.

Al aire de Luzu, el conductor expresó con emoción: “Muchas veces ustedes me han escuchado decir ‘esto no lo soñé ni en mis sueños más optimistas’ y es real”. Además, se refirió a Disney como “la empresa número uno en la historia del entretenimiento, la empresa número uno en contar historias”, y destacó sobre el trabajo de su equipo que “es algo que a nosotros nos gusta, nos apasiona y que lo tratamos de hacer desde acá, muy humildemente a nuestra forma”.