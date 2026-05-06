El presidente Javier Milei aterrizó en Los Ángeles para encabezar una visita relámpago a los Estados Unidos con una agenda centrada exclusivamente en la búsqueda de inversiones. En una escala corta que finalizará con su regreso al país en las próximas horas, el mandatario tiene previsto reunirse con empresarios y brindar un discurso sobre el plan económico del Gobierno ante un auditorio de ejecutivos e inversores.

La comitiva oficial fue reducida por decisión de la Casa Rosada para dar una señal de administración acotada. El Presidente viajó acompañado únicamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por Pablo Quirno. Por su parte, Karina Milei permaneció en Argentina al frente de la gestión diaria.

Agenda de alto nivel y defensa del ajuste

El objetivo central de la gira es utilizar esta vidriera para defender el programa económico y mostrar "previsibilidad, ajuste fiscal y reformas promercado". La Casa Rosada apuesta a que esta exposición sirva para pasar del relato de la estabilización al de la llegada de capitales productivos.

El encuentro reúne a figuras de peso internacional como: Larry Fink, CEO de BlackRock., Kristalina Georgieva, titular del FMI, Rafael Grossi, director general del OIEA, María Corina Machado, líder opositora venezolana y referentes políticos como el gobernador Ron DeSantis y el senador Ted Cruz.

El discurso de Milei está pautado para este miércoles 6 de mayo a las 14:00 (hora local), luego de mantener reuniones con empresarios y financistas. El cronograma oficial indica que el vuelo de regreso partirá a las 18:00 de Los Ángeles, con arribo previsto a Buenos Aires el jueves a las 13:30.