A nueve años de la partida de Santiago Vázquez, su hermano Nicolás se presentó en el programa A la Barbarossa por Telefe para compartir una reflexión profunda sobre los hechos que transformaron su existencia. En un diálogo íntimo con Georgina Barbarossa, el actor analizó su presente y su vínculo con el trabajo antes de retomar sus funciones teatrales con la obra Rocky.

Durante la charla, la conductora señaló su intensa actividad laboral: “No te creo, sos adicto al trabajo”. Ante esto, Nico admitió: “Me encanta lo que hago, pero estoy empezando a entender que hay que frenar un poquito. Igual, el jueves volvemos al teatro con Rocky”.

La conversación tomó un rumbo más sensible cuando Georgina le consultó: “Vos tuviste un quiebre muy grande cuando se muere tu hermano, lo de Santi. ¿Eso te hace cambiar?”.

Vázquez respondió con una mirada transformadora sobre el dolor: “Eso me hizo mejor persona. Hoy, con el tiempo, agradezco eso que me sucedió. Obviamente que lo extraño, pero me enseñó a valorar mucho más las cosas”.

Además, el actor profundizó en cómo su fe le permitió procesar la pérdida: “También entendí con el tiempo que sigue con nosotros, en otro plano. Soy muy creyente y tengo señales todo el tiempo. Eso hizo que me haya reconciliado con la muerte, que es la ida de un ser querido. Pero al principio no, al principio hay enojo”.

El relato también incluyó el traumático episodio del derrumbe del edificio Champlain Towers South en Miami, ocurrido en junio de 2021, donde él y Gimena Accardi se salvaron de milagro.

“La muerte de mi hermano es lo que más me duele, lo que más extraño, pero lo de Miami es lo que más me marcó” , confesó el actor. Sobre aquel momento crítico, concluyó: “Cuando nos salvamos con Gime de eso, mucha gente me decía ‘fue tu hermano’. Y yo decía ‘fue Dios’. Salimos del ascensor y se empezó a caer el edificio”.