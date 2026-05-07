Nicole Neumann recordó su pasado como cantante y contó detalles inéditos

Nicole Neumann vivió una jornada inolvidable en su ciclo de streaming Solo con Niki. Junto a su hermana Geraldine, la conductora se sumergió en los recuerdos de su adolescencia cuando su sobrina Helena apareció en el estudio. La joven interpretó una versión actual de Déjame soñar acompañada por la banda Los Power Langers, lo que generó un clima de muchísima sensibilidad.

Al terminar la canción, la emoción desbordó a los presentes. Helena miró a su tía y le comentó que "Es un tema tan icónico tuyo" para resaltar la importancia de esa pieza musical. Entre risas y conmovida por el gesto, Nicole admitió con total sinceridad que "Tocado y cantado por ellos hasta parece un temón, ¿entendés? y lo escribí yo con 13 años".

Este hit fue muy popular en los años 90 por ser la cortina de la serie televisiva Amigovios. Durante el programa, el equipo le entregó a la modelo un CD original de aquella época, lo que disparó aún más anécdotas. Nicole recordó que en ese entonces "Yo estaba fascinada. Primero arranqué con un miedo de locos y después moría por ir... Imaginate el flash para una chica de 13 años ir al estudio, ¿entendés? Grabar los coros, encima eran letras mías?". La artista reveló un dato importante sobre su producción discográfica al asegurar que "De las 13 canciones, estoy casi segura que las escribí todas yo, salvo un cover de OBK, 'El príncipe de mis sueños', se llamaba que lo hicimos como 'La princesa de mis sueños'".

El clima festivo siguió cuando Geraldine propuso modernizar el clásico. La hermana de la modelo lanzó entusiasmada que "Y después la mandamos a remixar y olvidate, en el boliche lo damos todo" imaginando un regreso a las pistas. Aunque Nicole se mostró algo cauta ante la posibilidad de cantar nuevamente, no cerró la puerta por completo. La conductora explicó que "Arruino la versión, pero otro día, con preparación, puede ser, un día me puedo sumar quizás" dejando abierta la ilusión para sus seguidores.