La provincia de San Juan se mantiene sin casos registrados de hantavirus, en un contexto nacional marcado por el aumento de contagios y fallecimientos. Así lo informó la cartera sanitaria local, que reforzó las recomendaciones preventivas ante la presencia del virus en otras regiones del país.

Según datos oficiales, en lo que va del año se registraron 101 casos en zonas endémicas como Buenos Aires, Salta y Chubut, con un total de 32 fallecidos. A pesar de este escenario, en San Juan no se han detectado contagios, por lo que la provincia continúa “libre de casos de hantavirus”, aunque bajo vigilancia epidemiológica.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que el principal vector es el ratón colilargo, un roedor que puede habitar zonas cordilleranas desde San Juan hasta el sur del país. Si bien su presencia es posible en algunos departamentos, no se han registrado infecciones en la población local.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave que se transmite a las personas principalmente por inhalación de partículas contaminadas con saliva, orina o heces de roedores infectados. También puede contagiarse por contacto directo o mordeduras.

Los síntomas iniciales suelen ser similares a un cuadro gripal, con fiebre, dolores musculares, escalofríos y cefalea, aunque en algunos casos puede evolucionar a un síndrome cardiopulmonar grave, con dificultad respiratoria y riesgo de muerte si no se trata a tiempo.

Las autoridades sanitarias remarcaron que no existe un tratamiento específico, por lo que la atención temprana en centros de salud, especialmente en unidades de terapia intensiva, es clave para mejorar el pronóstico en los casos graves.

En cuanto a la prevención, recomendaron evitar el contacto con roedores y sus secreciones, mantener la limpieza de viviendas y alrededores, sellar posibles ingresos de animales y ventilar ambientes cerrados antes de ingresar. También sugirieron extremar cuidados al acampar o realizar actividades en zonas rurales.

De esta manera, aunque San Juan no presenta casos, el sistema de salud mantiene el alerta activo y refuerza la concientización para prevenir la aparición de la enfermedad en la provincia.