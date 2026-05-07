Un fuerte episodio sacudió al Real Madrid luego de que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaran una pelea tras un entrenamiento, que terminó con el uruguayo en una guardia médica.

Según explicaron fuentes del club, todo se originó en una discusión que se había iniciado durante la práctica del miércoles y que continuó en el vestuario. De acuerdo a la versión extraoficial difundida, las heridas de Valverde se produjeron por un “incidente fortuito provocado por un resbalón en plena discusión”.

Álvaro Carreras y Antonio Rudiger tuvieron un encontranazo en un entrenamiento. El defensor español salió a aclarar la situación en sus redes sociales. (Álvaro Carrera Ig / Reuters)

El mediocampista, segundo capitán del equipo, “se escurrió y se golpeó con una mesa central del vestuario”, lo que obligó a su traslado a un centro de salud acompañado por un médico del plantel.

El conflicto habría tenido un nuevo capítulo cuando Valverde se negó a saludar a su compañero, lo que desató otra discusión que derivó en la pelea, ocurrida frente a otros jugadores y al director general del club, José Ángel Sánchez.

El episodio se suma a una semana convulsionada en el plantel, en la previa de un partido clave ante el Barcelona, que puede definir el rumbo de la temporada. Una derrota podría dejar al conjunto merengue sin título y en una situación deportiva comprometida.

En medio de este clima, también surgieron cuestionamientos hacia Kylian Mbappé, quien fue criticado por imágenes difundidas durante su recuperación. Desde su entorno respondieron: “Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva”.

Además, otros conflictos internos salieron a la luz, como el cruce entre Antonio Rüdiger y un compañero durante un entrenamiento. El propio defensor intentó bajar la tensión al afirmar: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”.

Así, el Real Madrid llega a un duelo determinante envuelto en polémicas internas, versiones cruzadas y un clima de alta presión que trasciende lo futbolístico.