El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, bajo la titularidad de Javier Sánchez Sarmiento, ordenó la detención de Felipe Pettinato. El acusado enfrenta cargos por haber falsificado recetas médicas utilizando el nombre y sello de Melchor Rodrigo, el neurólogo que perdió la vida en el incendio de su departamento.

Según se desprende de la resolución judicial, Pettinato fue procesado por 27 hechos de estafa reiterada y 28 hechos de falsificación de documentos privados. La fiscalía sostiene que el comediante accedió a recetarios para adquirir psicofármacos de manera irregular, a pesar de que Rodrigo no era su médico de cabecera.

Una causa que surge del juicio anterior

Esta nueva investigación, instruida por el fiscal Martín Alfredo Mainardi, surgió a partir de información obtenida durante el juicio reciente en el que Pettinato fue condenado por estrago doloso y abuso sexual. Aquella sentencia, dictada hace dos semanas, le impuso una pena de tres años de prisión en suspenso.

A pesar del nuevo procesamiento, el juez Sarmiento contempló que Pettinato podrá salir de su domicilio exclusivamente para continuar con su tratamiento contra las adicciones. Por el momento, la medida no se encuentra firme.

La palabra del acusado

En declaraciones brindadas a la prensa con la cara tapada y visiblemente afectado, Pettinato confirmó la notificación. "Todavía no es efectiva. Se va a definir la semana que viene. Es una más, es algo que se desprende de la causa anterior", explicó ante las cámaras de televisión.

Asimismo, adelantó que su abogado defensor presentará una apelación ante la justicia para frenar la efectividad de la detención domiciliaria. De confirmarse la disposición, el joven deberá cumplir con un estricto régimen de conducta y seguimiento terapéutico fuera de la vía pública.