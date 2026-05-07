Quién es el futbolista de la Selección Argentina que se separó: "Fatal"

La historia de amor entre Alejandro Garnacho y Adriana Lobaz llegó a su punto final tras compartir apenas siete meses de relación. Lo que parecía un romance consolidado terminó por romperse en medio de un clima tenso que ya resuena con fuerza en los medios españoles.

Los primeros indicios de la crisis surgieron en el mundo digital cuando ambos decidieron dejar de seguirse en sus perfiles oficiales, marcando una distancia que resultó ser definitiva este siete de mayo según trascendió en las últimas horas.

El periodista Roberto Antolín brindó detalles sobre este desenlace en una charla con Juan Etchegoyen para Mitre Live. Durante la entrevista el comunicador fue tajante sobre el estado actual del vínculo y aseguró que "Han acabado fatal" al referirse a cómo quedaron las cosas entre el deportista y la influencer. Según esta versión el jugador del Manchester United no se dio por vencido fácilmente e intentó recuperar el afecto de la joven con gestos materiales de gran impacto.

Entre los intentos por recomponer el noviazgo trascendió que Garnacho le habría obsequiado a la maquilladora un auto de lujo valuado en 60 mil euros. Además de este presente millonario el futbolista también financió un viaje a Estados Unidos para que ella disfrutara junto a una amiga. Sin embargo estos movimientos no fueron suficientes para salvar la pareja y la ruptura se mantuvo firme.

Actualmente el entorno de ambos ya habla de nuevos rumbos sentimentales. Por el lado del jugador argentino existen versiones que indican un posible acercamiento con Eva, la madre de su hija. Mientras tanto los rumores en España vinculan a Adriana con Sergio Manzano, un futbolista que integra las filas del Deportivo Illescas en la tercera división. Hasta el momento ninguno de los protagonistas eligió romper el silencio de manera pública para confirmar o desmentir estos trascididos que sacuden su intimidad.