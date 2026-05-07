En medio del furor mundial por el coleccionismo, la FIFA confirmó un cambio histórico que transformará para siempre uno de los símbolos más tradicionales de las Copas del Mundo. La empresa italiana Panini dejará de ser la licenciataria oficial de los álbumes mundialistas y será reemplazada por Fanatics, a través de su marca Topps, a partir de 2031.

La decisión marcará el final de una relación que atravesó generaciones enteras de fanáticos desde el Mundial de México 1970. De esta manera, la Copa del Mundo de 2030 será la última edición bajo el histórico sello italiano, que convirtió el intercambio de figuritas en un fenómeno cultural global.

La apuesta por la modernización

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó que el objetivo de esta nueva alianza es modernizar el negocio y fortalecer el vínculo entre los hinchas y sus ídolos. Entre las innovaciones que prepara Topps, se destacan las tarjetas “Debut Patch”, que incluirán un parche auténtico utilizado por el jugador en su debut mundialista junto a su firma.

Además de la renovación tecnológica, el convenio tiene un fuerte componente comercial. Fanatics ya controla derechos en ligas como la NBA, NFL y la Fórmula 1, y busca en el fútbol el vehículo ideal para su expansión fuera de Estados Unidos. Como parte del acuerdo, la empresa prometió donar artículos de colección por un valor superior a u$s150 millones para niños de distintos países.

Guerra judicial y cifras millonarias

La salida de Panini no es pacífica, ya que ocurre en medio de un fuerte conflicto judicial. La firma italiana acusa a Fanatics de prácticas monopólicas, mientras que la compañía estadounidense respondió con una contrademanda por maniobras desleales.

Para Panini, este cambio representa un duro golpe financiero. La empresa generó cerca de u$s720 millones en ventas durante Qatar 2022 y proyectaba ingresos de u$s1.500 millones para el Mundial 2030. Sin embargo, el crecimiento acelerado de Fanatics, que prevé facturar más de u$s4.000 millones en 2026, terminó por inclinar la balanza de la FIFA hacia un nuevo horizonte digital y de ediciones limitadas.