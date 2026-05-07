La incertidumbre sobre el futuro laboral de los adolescentes argentinos creció de manera significativa en los últimos años. Según un informe elaborado por Argentinos por la Educación a partir de los resultados de las pruebas PISA 2022, el 52% de los estudiantes de 15 años no logra imaginar qué trabajo tendrá a los 30 años, una cifra que representa un aumento de 30 puntos porcentuales respecto de 2018, cuando ese indicador se ubicaba en el 22%.

El estudio, titulado “¿Cómo imaginan los adolescentes su futuro laboral?”, fue desarrollado por Guillermina Laguzzi, Juan Bonnin, Martín Nistal y Eugenia Orlicki, y analiza las respuestas de jóvenes argentinos sobre sus expectativas ocupacionales a futuro. El trabajo también compara los resultados locales con otros países de América Latina y con el promedio de la OCDE.

Los datos muestran que Argentina supera el promedio de incertidumbre laboral juvenil de los países de la OCDE, donde el porcentaje de adolescentes sin una ocupación definida alcanza el 39%. En la región, solo Panamá presenta una situación más crítica, con un 67% de estudiantes que no pueden proyectar su futuro laboral.

El informe advierte además sobre una marcada brecha socioeconómica. Entre los adolescentes pertenecientes al quintil más pobre, el 59% asegura no tener una ocupación definida para la adultez, mientras que en el quintil más alto el porcentaje desciende al 39%.

La investigación también establece una relación entre el rendimiento escolar y la claridad vocacional. Entre quienes no alcanzan el nivel mínimo en Matemática en las pruebas PISA, el 56% no puede precisar un interés profesional concreto. En cambio, entre los estudiantes con mejores desempeños académicos, el nivel de incertidumbre baja al 38%.

Para los especialistas, los datos reflejan dificultades estructurales vinculadas al sistema educativo y a la falta de articulación con el mundo laboral. “Cuando más de la mitad de los adolescentes argentinos de 15 años no puede imaginar qué trabajo tendrá a los 30, no estamos ante un problema de indecisión individual: estamos ante una señal de alerta sobre cómo la escuela y la sociedad están preparando a las nuevas generaciones para transitar el mundo del trabajo”, sostuvo Guillermina Laguzzi, una de las autoras del informe.

En la misma línea, Juan Bonnin señaló que el crecimiento de las respuestas indefinidas ya no puede interpretarse como un dato marginal. “No es que los jóvenes no puedan responder sobre sus expectativas, sino que su visión del futuro es incierta y confusa, especialmente en la población más vulnerable”, afirmó.

El estudio también analiza las preferencias laborales de quienes sí logran proyectarse. A nivel global, las ocupaciones más elegidas entre los estudiantes de los 81 países participantes de PISA son profesional de tecnologías de la información, deportista e ingeniero.

En Argentina, las elecciones presentan diferencias según el género. Entre las mujeres predominan profesiones vinculadas a la salud y las ciencias sociales: médica, psicóloga y abogada aparecen entre las principales respuestas. Entre los varones, en cambio, sobresalen las aspiraciones de convertirse en deportistas profesionales, ingenieros o trabajadores del sector tecnológico.

Sobre este punto, la profesora de la Universidad de Edimburgo, Soledad Giardili, advirtió sobre lo que definió como la “ilusión Messi”. “El dato más inquietante no es solo que el 52% de los adolescentes argentinos no pueda imaginar su futuro laboral, sino qué imaginan quienes sí lo hacen. Entre los varones aparece la aspiración de ser deportista profesional, una meta tan visible como improbable”, expresó.