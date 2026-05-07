El enojo de Oriana Sabatini por los rumores de Dybala a Boca

Oriana Sabatini atraviesa un presente de mucha plenitud junto a Paulo Dybala tras su casamiento en julio de 2024 y el reciente nacimiento de su hija Gia. Sin embargo, la posibilidad de un regreso a la Argentina y la vinculación constante del futbolista con Boca Juniors se convirtieron en un tema recurrente que ya genera cierto fastidio en la modelo.

En una entrevista reciente, la cantante bromeó sobre la frecuencia con la que recibe consultas sobre el futuro deportivo de su esposo. La joven confesó que "Doy un paso, literalmente, al lugar que voy. Yo le decía: Si yo tuviese un dólar por cada vez que alguien me dice lo de Boca, yo sería millonaria, te lo juro". Esta situación se repite de manera constante en cada una de sus apariciones públicas.

Sabatini explicó que el presente del jugador en Europa es muy satisfactorio y que todavía no hay definiciones tomadas sobre una mudanza. Al respecto, señaló que "Sí, me lo dicen todo el tiempo y obvio que uno tiene deseos de lo que puede llegar a pasar en el futuro o no, también son un montón de años afuera, míos. Paulo está feliz donde está. La verdad que él siempre logró como hacer su hogar en cada lugar que estuvo. Qué sé yo, ahora todo esto es muy nuevo, ¿viste? Porque dicen: Bueno, ahora con la bebé, no sé qué. Es todo muy nuevo".

La prioridad de la pareja, que inició su historia de amor en 2018, es mantener el bienestar familiar por sobre cualquier destino geográfico específico. Oriana enfatizó que "Y vuelvo a decir, sí, obvio que por ahí tengo preferencias personales, pero al fin y al cabo, lo que más me importa es que él esté feliz, que nosotros estemos felices. No se sabe nunca dónde va a ser eso, porque por ahí, ¿viste?, todo el mundo dice Argentina, pero andá a saber, qué sé yo, por ahí es en otro lugar".

Incluso se tomó un momento para bromear sobre el trato que la prensa local suele tener con los deportistas que regresan al país. La artista pidió que "También si en Argentina, sean buenos, porque ya veo que después viene y los periodistas lo matan, que no sé qué, porque son todas decisiones que hay que tener en cuenta. A ver, es todo parte de, estoy haciendo un chiste, obviamente. Pero bueno, veremos, no sé". En otra intervención en el ciclo Olga, sumó que "Tampoco tengo apuro. Yo sé que la carrera de los futbolistas es muy corta. Y entiendo que nuestro trabajo es un poco más flexible en ese sentido".

Sobre la decisión final de Dybala una vez que termine su contrato con la Roma, Oriana se mantiene muy respetuosa de los tiempos y deseos de su marido. Ella afirmó que "No lo quiero apurar. Creo que al fin y al cabo Paulo va a terminar haciendo lo que su corazón le diga". Además, recordó con nostalgia cómo se conocieron gracias a la intermediación de un amigo insistente. "Gracias a Dios, la perseverancia de ese amigo que le dijo: Yo te consigo el número y le escribís a WhatsApp" relató divertida.

Al principio, la desconfianza fue inevitable para la actriz cuando recibió aquel primer mensaje de un número desconocido. "Yo no tenía manera de comprobar que era efectivamente Paulo Dybala. Le digo: ¿Y cómo sé que sos vos?" recordó sobre su reacción en aquel momento. Ante su pregunta, el futbolista le propuso "Te llamo", pero ella prefirió recibir un mensaje de voz para comparar el tono con entrevistas que buscó en internet y así confirmar que hablaba con el verdadero jugador.