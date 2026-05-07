Ángel de Brito y Mariana Fabbiani hicieron echar a Karina Mazzocco de América

La atmósfera en América TV se volvió irrespirable tras confirmarse que el ciclo A la tarde dejará de emitirse próximamente. La noticia no solo impactó por el cierre del ciclo, sino por la manera en que su conductora se enteró de la decisión empresarial según se reveló este siete de mayo a las 12:28 horas. El clima interno es de una fricción absoluta entre las figuras principales de la señal.

El periodista Pampito dio detalles precisos sobre el estado anímico de la protagonista y aseguró que "Karina Mazzocco está recontra caliente. Hay quilombo con algunos conductores" debido a la falta de comunicación previa. Al parecer, la información circuló en redes mucho antes de que las autoridades pudieran conversar con los involucrados. Sobre esta desprolijidad, el panelista explicó que "los directivos se lo iban a comunicar ayer, pero no llegaron a hacerlo. Ángel se adelantó y se enteraron por él" mediante un mensaje público.

Mati Vázquez también aportó su visión sobre la entereza de su colega en este momento tan complejo. El cronista relató que "Karina se enteró de la peor manera... antes de entrar al aire y tiene los ovarios bien puestos para enfrentar la cámara y decir lo que dice" en referencia a su capacidad para llevar adelante la conducción a pesar del golpe recibido minutos antes de empezar.

La cronología marca que el ambiente ya se percibía cargado. Pampito señaló que "esto es algo que se venía hablando desde el fin de semana" dentro de la emisora. Sin embargo, el detonante fue la publicación del conductor de LAM. El periodista describió la reacción del equipo afirmando que "ayer fue un escándalo cuando Ángel tuiteó. Los del programa se enteraron por el tuit de Ángel. Entonces, ayer primero fue enojo y después fue tristeza" lo que refleja el golpe emocional sufrido por los trabajadores.

A este conflicto se sumó un episodio con Mariana Fabbiani que terminó de incomodar a la presentadora. Fabbiani tuvo un gesto interpretado como poco feliz al invitar a su sucesor. Pampito relató que "Mariana había invitado a Tartu, que es uno de los conductores que va a reemplazar a Karina, y al aire se lo dijo ingenuamente" lo que desgastó la relación entre ambas. El nuevo proyecto contará también con la participación de Sabrina Rojas.

En medio del caos, Luis Ventura lanzó un fuerte descargo donde afirmó que "Vi gente celebrando" la despedida del programa. Por otro lado, Rocío Marengo reavivó la interna con un picante mensaje contra Mazzocco asegurando que "Le soplamos la nuca" tras conocerse el final. Mientras la señal atraviesa otros cruces como el de Fernanda Iglesias y Marcela Tauro, la conductora de la tarde aún no realizó declaraciones públicas.