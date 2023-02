¡No se guardó nada! Las tajantes palabras de Ángel Di María sobre la Selección Argentina

En las últimas horas, el atacante de la Selección Argentina, Ángel Di María, sorprendió a todos. El mencionado hizo foco en las críticas que recibió a lo largo de su carrera, respondiendo con contundencia. Dialogando con la prensa, el jugador de la Juventus no se guardó nada y reconoció que en las últimas finales rindió como nunca antes. Por ello, intentó silenciar a los haters.

"Mis viejos son los que más sufren porque son los que escuchan la cantidad de barbaridades que se dicen. Pude revertir todo esto y demostrar que no me cagaba en las finales, que es de las cosas que más me dolía y más me tocaba", fue lo que comenzó diciendo Ángel Di María, en una entrevista brindada a la FM Urbana Play. Sin embargo, ese fue sólo el comienzo de sus emocionantes frases.

Luego, en cuanto a la final con Francia en el Mundial de Qatar 2022, el "Fideo" expuso: "Me enteré de que iba a ser titular dos horas antes, en la charla. Por suerte volvieron a confiar en mí. Por lo que sé, (el DT Lionel Scaloni) habló con Leo (Messi) para ver cómo me veía. Y como sabe que soy muy nervioso, y en una final del mundo más, seguro habrá querido dejarme estar tranquilo y decírmelo al final".

Más palabras de Ángel Di María

"Viene una generación muy buena. Voy año tras año, paso a paso. Viene una generación muy buena en la Selección que está demostrando en sus clubes. Hay que ir poco a poco. El entrenador elige a los que mejor están, no se casa con nadie. Si puedo llegar, bienvenido sea", resolvió, en relación a su futuro en el combinado "Albiceleste". Por ahora, lo que viene sigue siendo una incógnita.

"Va a ser algo muy lindo, porque los hinchas están esperando estos partidos, ansiosos por disfrutar. Se había armado un grupo espectacular. Los mates de la mañana, quedarnos tirados en la cancha hablando después de los entrenamientos. Se extraña mucho. Todos los días me acuerdo de que soy campeón del mundo. Es algo inolvidable. Lo soñé muchísimas veces pero nunca pensé que podía llegar a ser lo que es hoy en día", sentenció Ángel Di María.