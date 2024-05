Tras un robo cometido en una barbería ubicada en Las Casuarinas, en 25 de Mayo, dos dependencias de la Policía de San Juan trabajaron para esclarecer el hecho y en la jornada de este jueves 9, los investigadores llegaron a un domicilio del departamento 9 de Julio y secuestraron gran parte de los elementos robados.

El robo a la barbería ocurrió el pasado 4 de mayo y tras la denuncia, la Comisaría 32ª y la Brigada de Investigaciones Este, trabajaron en conjunto y lograron recuperar las herramientas de trabajo del señor Jaled.

El robo ocasionó un daño irreparable para el dueño de la barbería, quien se quedó sin su único ingreso monetario, además de no saber si los objetos recuperados estarán en las condiciones adecuadas para continuar funcionando. Además había otras herramientas que no son eléctricas que los ladrones se llevaron y que la Policía no ha informado de su hallazgo.

Los uniformados allanaron un domicilio del barrio Sur, en 9 de Julio, y secuestraron siete cortadoras de pelo, de las cuales cinco son inalámbricas, tres máquinas de rebajar patillas inalámbricas y dos afeitadoras. Todos estos elementos fueron reconocidos por su dueño y, tras la orden judicial, serán restituidos al damnificado.

Según la información policial, la investigación continúa para tratar de dar con el o los autores del robo.