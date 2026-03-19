Noa Lang perdió parte de su dedo en pleno partido de Champions

La revancha de los octavos de final de la Champions League en Anfield dejó un saldo doloroso para el Galatasaray, que cayó 4-0 ante Liverpool y quedó eliminado del torneo.

A falta de 15 minutos para el cierre del encuentro, el neerlandés Noa Lang intentó apoyarse en un cartel publicitario tras no poder frenar en la línea de cal y sufrió una escalofriante lesión.

El impacto le provocó un corte de extrema gravedad en su pulgar derecho, lo que generó una alarma inmediata entre los futbolistas del Liverpool, quienes solicitaron asistencia médica urgente mientras la transmisión oficial evitaba repetir las imágenes del incidente.

Debido a la magnitud de la herida, el jugador sufrió mareos y debió ser retirado en camilla del campo de juego mientras se apretaba el dedo afectado con una venda. En su lugar ingresó el delantero Mauro Icardi para completar un partido donde el conjunto turco no pudo defender el resultado de la ida ante la contundencia del equipo inglés.

Tras finalizar el compromiso, la institución informó oficialmente que el atacante "sufrió un corte grave en el pulgar derecho y está previsto que sea operado en Liverpool en las próximas horas con la presencia de nuestro equipo médico". La preocupación en el plantel fue máxima al ver a su compañero abandonar el estadio directamente en camilla para ser sometido a la intervención quirúrgica en Inglaterra.