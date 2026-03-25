Novelli vendía reuniones con Milei y negociaba pagos en cripto

Documentos extraídos del teléfono celular de Mauricio Novelli exponen un esquema de negociación en el que el acceso al presidente Javier Milei era ofrecido como un activo exclusivo a empresarios del ecosistema cripto, a cambio de pagos en criptomonedas y acuerdos confidenciales.

Según la investigación publicada por La Nación, los archivos —que incluyen borradores de contratos y acuerdos— muestran que Novelli actuaba como intermediario central en al menos tres líneas de negocios vinculadas al entorno presidencial, con el objetivo de canalizar inversiones del sector Web3 hacia la Argentina.

El material analizado ubica al operador como un “abrepuertas” en la Casa Rosada, con propuestas que iban desde facilitar contactos hasta garantizar reuniones privadas con el jefe de Estado e incluso influir en el diseño de políticas públicas. En ese marco, buscaba posicionarse como socio exclusivo para canalizar iniciativas del sector, incluyendo acuerdos con firmas internacionales.

Entre los documentos se destacan negociaciones con el empresario Hayden Davis, con quien se elaboraron distintos borradores que evidencian una escalada en los beneficios ofrecidos: desde vínculos institucionales hasta encuentros “uno a uno” con Milei. También se planteaba la posibilidad de alinear decisiones gubernamentales con intereses privados y designar asesores vinculados al sector cripto.

Uno de los puntos más sensibles es la estructura de pagos acordada: incluía sumas iniciales de hasta 300.000 dólares mensuales, además de comisiones sobre negocios generados. Los documentos también contemplaban el uso de billeteras virtuales para concretar los pagos, lo que refuerza la operatoria en criptomonedas.

En paralelo, los registros muestran gestiones con la plataforma Cube Exchange, que buscó beneficios regulatorios en la Argentina, como reducciones impositivas y acceso directo a organismos como el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. Según la empresa, se firmó una carta de intención con el Presidente en agosto de 2024.

Pese a la magnitud de las negociaciones, los documentos no confirman si estas gestiones contaron con autorización directa de Milei o de su entorno. Sin embargo, algunos indicios —como reuniones concretadas y contactos directos con empresarios— alimentan las sospechas sobre el alcance real del esquema.

El caso $LIBRA continúa bajo investigación judicial y suma elementos que podrían comprometer a distintos actores vinculados al entramado político y financiero.