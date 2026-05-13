La empresa Loma Negra anunció que apagará hasta noviembre de 2026 uno de sus principales hornos en la planta de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, en medio de la caída de la actividad de la construcción y el aumento de los costos energéticos.

La decisión fue comunicada por la compañía como una medida destinada a ajustar la producción frente al contexto actual del mercado, marcado por un exceso de stock de clínker —el componente principal del cemento portland— y el fuerte incremento del precio del gas durante el invierno.

Según detallaron desde el sector, la planta de Olavarría opera actualmente con dos hornos principales. Uno de ellos permanecerá detenido durante seis meses, mientras que el segundo también frenará temporalmente durante mayo y junio.

Desde el sindicato minero AOMA Olavarría advirtieron que la extensión de la parada “no tiene precedentes”. Su secretario general, Alejandro Santillán, señaló que las interrupciones por mantenimiento suelen durar poco más de un mes, pero que en este caso la suspensión será mucho más extensa.

El gremio indicó además que en la planta de L’Amalí existen más de 700 mil toneladas de clínker acumuladas fuera de los silos, producto de una sobreproducción registrada durante el verano.

La decisión de la cementera se produce en un contexto de desaceleración del sector de la construcción. Aunque en marzo hubo un leve repunte de actividad, en abril volvieron a caer los despachos de cemento.

Datos de la Cámara Argentina de la Construcción muestran que durante abril de 2026 se despacharon 639.100 toneladas de cemento portland, una cifra inferior tanto a marzo de este año como al mismo período de 2025.

El escenario también está condicionado por la incertidumbre energética. El aumento internacional del precio del gas natural licuado elevó los costos de abastecimiento para la industria argentina, especialmente en los meses de mayor demanda.

En este contexto, el Gobierno nacional dispuso que las grandes empresas deberán anticipar la compra de gas para garantizar el suministro durante el invierno. Las industrias que no aseguren cupos podrían enfrentar interrupciones en el servicio.

La pausa productiva en Loma Negra ocurre además pocas semanas después del cambio accionario de la compañía. Tras la salida del grupo brasileño Camargo Correa, el empresario Marcelo Mindlin asumió el control de InterCement y de la cementera argentina.

Mientras tanto, distintas industrias vinculadas a la construcción evalúan reducir producción, adelantar fabricación o modificar esquemas de trabajo frente al aumento de costos y la baja demanda del mercado interno.