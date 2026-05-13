El escenario político de Iglesia comenzó a mostrar sus primeras definiciones de cara a las elecciones de 2027. El diputado departamental y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Gustavo Deguer, confirmó públicamente que buscará ser candidato a intendente por el Partido Bloquista y dejó en claro que ya existe un armado político en marcha dentro del departamento.

“Sí, sin duda, es así. Yo voy a ser el candidato a intendente de mi partido, del Partido Bloquista”, afirmó el legislador al confirmar en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, sus aspiraciones para disputar el municipio.

El dirigente además reivindicó el peso histórico del bloquismo en Iglesia y aseguró que distintos sectores políticos ya trabajan acompañando su proyecto. “Históricamente Iglesia ha sido bloquista. Dentro de nuestra fila tenemos los bloquistas propiamente dicho, que son mayoría, y aparte grupos de sectores que sin compartir ideología vienen apoyando los proyectos nuestros”, expresó.

En esa línea, Deguer sostuvo que el objetivo es reconstruir la unidad del espacio para volver a conducir políticamente el departamento. “Hoy es el reclamo que tenemos desde esos sectores, de que nosotros tenemos que unirnos, que tenemos que volver a ganar la elección, y en eso estamos comprometidos”, señaló.

La posibilidad de un acuerdo con el ex intendente Mauro Marinero aparece como una de las claves del armado bloquista. La idea que comenzó a tomar fuerza es que Deguer encabece la fórmula para la Intendencia, mientras que Marinero pueda competir como candidato a diputado departamental, en un esquema que apunte a reunificar al partido.

El trasfondo de esa estrategia tiene relación con el actual escenario político del departamento, donde el intendente Jorge Espejo llegó al poder con su partido departamental, rompiendo con las estructuras tradicionales que históricamente dominaron la política iglesiana.

Consultado sobre la posibilidad de compartir un proyecto político con Marinero, Deguer reconoció que mantiene diálogo permanente con el ex jefe comunal y destacó la relación política y personal que los une. “Somos correligionarios, somos amigos, he sido funcionario en la gestión de él”, sostuvo.

El diputado evitó confirmar una fórmula electoral cerrada, aunque admitió que las candidaturas deberán consensuarse dentro del partido. “Eso lo vamos a consensuar dentro del partido. Yo sí he escuchado que está a disposición del partido”, indicó.

Además, reivindicó su trayectoria dentro del bloquismo y aseguró que en distintos momentos resignó aspiraciones personales para acompañar proyectos colectivos. “Yo soy orgánico. Me ha tocado bajarme para ayudar al proyecto, porque tengo una deuda moral con los bloquistas”, afirmó.

Finalmente, Deguer insistió en que el principal desafío será reconstruir la unidad partidaria para volver a competir con chances reales en Iglesia. “Hay que apoyar, hay que escuchar a los fieles bloquistas y a este grupo de adherentes. Y si hay que pechar el carro, lo vamos a hacer”, concluyó.

Textuales

Gustavo Deguer / Diputado por Iglesia